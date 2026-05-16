Peran Rahasia Mario Aji dan Veda Ega Pratama! Kiandra Ramadhipa Bongkar Resep Mental Baja Bersaing di Level Dunia

JawaPos.com — Nama Muhammad Kiandra Ramadhipa makin mencuri perhatian setelah tampil impresif di sejumlah ajang balap internasional sepanjang musim ini. Pebalap muda Indonesia tersebut mengungkap peran penting Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama dalam membentuk mental bertarung dan perkembangan teknik balapnya di level dunia.

Pengakuan itu langsung menarik perhatian pecinta otomotif nasional.

Banyak yang menilai dukungan dari Mario Aji dan Veda Ega Pratama menjadi faktor penting di balik pesatnya perkembangan Kiandra Ramadhipa dalam persaingan balap internasional yang semakin ketat.

Mario Suryo Aji Jadi Gambaran Nyata Jalan Menuju MotoGP Bagi Ramadhipa, Mario Aji bukan hanya senior di lintasan balap. Sosok pembalap Indonesia yang kini tampil di kelas Moto2 itu dianggap sebagai bukti nyata pebalap Tanah Air mampu bersaing di level tertinggi balap motor dunia.

Ramadhipa mengaku banyak belajar dari perjalanan karier Mario selama berkompetisi di Eropa.

Ia mulai memahami kerasnya tuntutan disiplin, pola latihan, hingga pentingnya konsistensi untuk bertahan menghadapi tekanan di level internasional.

“Melihat Kak Mario berjuang di Eropa membuat saya paham seberapa keras disiplin yang harus dijalani untuk bisa bertahan di level dunia,” ujar Ramadhipa.

Perjalanan Mario Aji juga membuka pandangan Ramadhipa soal besarnya pengorbanan menuju MotoGP.

Tidak hanya kemampuan balap, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan adaptasi terhadap budaya balap Eropa menjadi tantangan besar yang wajib ditaklukkan setiap pebalap muda.