Moto3 Catalunya 2026 Makin Panas! 3 Rival Berat Ini Bisa Gagalkan Veda Ega Pratama Tembus Q2

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi persaingan ketat Q1 Moto3 Catalunya 2026 melawan David Munoz, Alvaro Carpe, dan Guido Pini. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama menghadapi tantangan berat pada kualifikasi Moto3 Catalunya 2026 setelah harus memulai dari Q1 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5/2026). Rookie Honda Team Asia itu bakal berebut empat tiket menuju Q2 dengan tiga rival kuat, yakni David Munoz, Alvaro Carpe, dan Guido Pini yang tampil cukup kompetitif sejak sesi latihan Jumat (15/5/2026).
Persaingan Moto3 Catalunya kali ini dipastikan berlangsung sengit karena banyak pembalap muda menunjukkan kecepatan merata sejak sesi awal.
Situasi tersebut membuat peluang Veda Ega Pratama untuk lolos otomatis ke Q2 semakin sulit.
Hakim Danish tampil dominan pada sesi Practice Moto3 Catalunya 2026 setelah mencatat waktu tercepat 1 menit 46,493 detik.
Pembalap AEON Credit - MT Helmets - MSI tersebut melanjutkan performa impresifnya usai sebelumnya juga menjadi yang tercepat pada FP1.
Pembalap muda asal Malaysia itu unggul tipis 0,099 detik atas rookie Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte.
Posisi ketiga ditempati Adrian Fernandez dari Leopard Racing yang sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik sepanjang sesi Practice.
David Almansa mengamankan posisi keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Sedangkan Valentin Perrone melengkapi lima besar bersama Red Bull KTM Tech3.
Pemuncak klasemen sementara Moto3 2026, Maximo Quiles, juga tetap kompetitif meski hanya finis ketujuh. Posisi sepuluh besar kemudian dilengkapi Ryusei Yamanaka, Marco Morelli, dan rookie Jesus Rios.
Hasil tersebut memperlihatkan betapa ketatnya persaingan Moto3 musim ini. Selisih waktu antarpembalap sangat tipis sehingga kesalahan kecil bisa langsung berdampak besar pada posisi akhir.
