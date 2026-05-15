Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 18.17 WIB

Live Streaming MotoGP Catalunya 2026: Jadwal Lengkap Balapan 15-17 Mei

Ilustrasi: MotoGP. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: MotoGP. (Istimewa)

JawaPos.com - Akhir pekan balap MotoGP 2026 kembali hadir dan kali ini para pembalap dunia akan bertarung di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol.

Seri keenam musim ini dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Mei 2026 dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio serta SPOTV.

Balapan di Catalunya selalu menghadirkan atmosfer spesial. Selain dikenal sebagai salah satu lintasan klasik di kalender MotoGP, seri ini juga menjadi panggung penting bagi para pembalap Spanyol untuk tampil di depan publik sendiri.

Nama seperti Marc Marquez, Alex Marquez, Jorge Martin, hingga Joan Mir dipastikan bakal mendapat sorotan besar sepanjang akhir pekan.

Persaingan musim ini juga semakin menarik karena sejumlah rider tampil cukup konsisten sejak seri pembuka.

Marc Marquez yang kini kembali kompetitif mencoba menjaga momentum positifnya, sementara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin masih menjadi ancaman utama dalam perebutan poin klasemen.

Tak hanya kelas MotoGP, perhatian publik Indonesia juga tertuju kepada Mario Suryo Aji di kelas Moto2.

Pembalap muda Indonesia tersebut masih berusaha memperbaiki performanya setelah menghadapi beberapa hasil kurang maksimal pada seri sebelumnya.

Catalunya bisa menjadi kesempatan penting bagi Mario Aji untuk bangkit dan meraih poin berharga.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
MotoGP: Kans Marco Bezzecchi dan Jorge Martin Duel Lagi, Juara Catalunya Jarang Berujung Juara Dunia - Image
Sports

MotoGP: Kans Marco Bezzecchi dan Jorge Martin Duel Lagi, Juara Catalunya Jarang Berujung Juara Dunia

Jumat, 15 Mei 2026 | 14.58 WIB

Ducati Tak Cari Pengganti Marc Marquez di MotoGP Catalunya - Image
Sports

Ducati Tak Cari Pengganti Marc Marquez di MotoGP Catalunya

Kamis, 14 Mei 2026 | 14.52 WIB

Marc Marquez Ungkap Cedera Tersembunyi! Rider Ducati Absen di MotoGP Le Mans dan Catalunya - Image
Sports

Marc Marquez Ungkap Cedera Tersembunyi! Rider Ducati Absen di MotoGP Le Mans dan Catalunya

Senin, 11 Mei 2026 | 17.03 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore