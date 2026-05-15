Live Streaming MotoGP Catalunya 2026: Jadwal Lengkap Balapan 15-17 Mei

Ilustrasi: MotoGP. (Istimewa)
JawaPos.com - Akhir pekan balap MotoGP 2026 kembali hadir dan kali ini para pembalap dunia akan bertarung di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol.
Seri keenam musim ini dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Mei 2026 dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio serta SPOTV.
Balapan di Catalunya selalu menghadirkan atmosfer spesial. Selain dikenal sebagai salah satu lintasan klasik di kalender MotoGP, seri ini juga menjadi panggung penting bagi para pembalap Spanyol untuk tampil di depan publik sendiri.
Nama seperti Marc Marquez, Alex Marquez, Jorge Martin, hingga Joan Mir dipastikan bakal mendapat sorotan besar sepanjang akhir pekan.
Persaingan musim ini juga semakin menarik karena sejumlah rider tampil cukup konsisten sejak seri pembuka.
Marc Marquez yang kini kembali kompetitif mencoba menjaga momentum positifnya, sementara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin masih menjadi ancaman utama dalam perebutan poin klasemen.
Tak hanya kelas MotoGP, perhatian publik Indonesia juga tertuju kepada Mario Suryo Aji di kelas Moto2.
Pembalap muda Indonesia tersebut masih berusaha memperbaiki performanya setelah menghadapi beberapa hasil kurang maksimal pada seri sebelumnya.
Catalunya bisa menjadi kesempatan penting bagi Mario Aji untuk bangkit dan meraih poin berharga.
