FP1 MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Tampil Garang di Kandang, Francesco Bagnaia Melempem

Alex Marquez (Instagram/@alexmarquez73)
JawaPos.com - Pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez, membuka akhir pekan MotoGP Catalunya 2026 dengan penampilan impresif.
Rider asal Spanyol itu sukses menjadi yang tercepat dalam sesi Free Practice 1 (FP1) yang digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Jumat (15/5/2026).
Alex mencatatkan waktu terbaik 1 menit 39,950 detik. Catatan tersebut membuatnya unggul cukup nyaman atas rival terdekatnya, Jorge Martin, yang menempati posisi kedua dengan selisih 0,349 detik.
Baca Juga:Marco Bezzecchi Akui Kelemahan Teknis Buatnya Kalah dari Alex Marquez dan hanya Raih Posisi Kedua
Tampil di depan publik sendiri tampaknya memberi motivasi tambahan bagi Alex Marquez. Pembalap adik Marc Marquez itu langsung tampil agresif sejak awal sesi dan terus konsisten menjaga ritme hingga akhir latihan bebas pertama.
Performa Alex sekaligus memperpanjang tren positifnya musim ini. Setelah sebelumnya meraih kemenangan di MotoGP Spanyol 2026, rider Gresini tersebut kembali menunjukkan bahwa dirinya layak masuk dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini.
Di posisi kedua ada Jorge Martin dari Aprilia Racing. Juara dunia bertahan itu tampil cukup kompetitif dan beberapa kali sempat memuncaki catatan waktu sebelum akhirnya disalip Alex di menit-menit akhir sesi.
Aprilia sendiri terlihat cukup menjanjikan di Catalunya. Selain Martin yang finis kedua, Marco Bezzecchi juga berhasil menutup FP1 di posisi kelima. Hasil ini memberi sinyal bahwa motor RS-GP masih sangat kompetitif di lintasan Montmelo.
Sementara itu, Fabio di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team menempati posisi ketiga.
Pembalap Italia tersebut tampil konsisten sepanjang sesi dan hanya terpaut 0,393 detik dari Alex Marquez.
