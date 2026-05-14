Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Kamis, 14 Mei 2026 | 14.48 WIB

Anthony Ginting Masih Kesulitan Hadapi Pemain Top 20, Dikalahkan Shi Yu Qi Pada Babak 32 Besar Thailand Open 

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting. ANTARA/HO-PBSI

JawaPos.com - Langkah Anthony Sinisuka Ginting harus terhenti pada babak 32 besar Thailand Open 2026. Ia kalah dari unggulan pertama asal Tiongkok Shi Yu Qi dua gim langsung. Pada pertandingan yang berlangsung di Bangkok, Rabu (13/5), Ginting menyerah dengan skor 12-21, 17-21. Shi Yu Qi tampil dominan sejak awal pertandingan hingga akhir laga.
Ginting mengakui lawan yang dihadapinya kali ini bukan pemain mudah. Ia menyebut Shi Yu Qi mampu tampil konsisten sepanjang pertandingan.

Sebelum pertandingan dimulai, Ginting mengatakan dirinya sudah menyiapkan strategi bersama pelatih. Persiapan itu dilakukan untuk mengantisipasi permainan cepat dari lawan.

Namun, Ginting merasa belum bisa mengeluarkan permainan terbaik pada gim pertama.  “Saya  kesulitan menemukan ritme permainan sejak awal laga,” aku Ginting.

Situasi mulai berubah pada gim kedua ketika Ginting mampu memberikan perlawanan lebih baik. Pebulu tangkis asal Cimahi itu sempat unggul beberapa poin atas Shi Yu Qi.

Meski begitu, momentum tersebut tidak bertahan lama. Shi Yu Qi kembali mengambil kendali pertandingan setelah mengubah pola permainan. Menurut Ginting, masalah serupa juga beberapa kali terjadi dalam pertandingan sebelumnya.

Ia merasa masih kesulitan ketika menghadapi pemain-pemain level elite dunia.

“Dari pertandingan hari ini (kemarin, Red) dan juga sebelum-sebelumnya memang ada kesulitan tersendiri bila bertemu dengan pemain top 20,” kata Ginting. 

Ia menilai kemampuan membaca situasi di lapangan masih harus ditingkatkan. Terutama ketika lawan mulai mengubah tempo maupun strategi permainan.

“Masih ada yang harus ditingkatkan lagi terutama bagaimana bisa dengan cepat mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan,” ujar Ginting. 

Prestasi Ginting Sepanjang 2026

Ajang                            Pencapaian
Thailand Open           Babak 32 Besar
Orleans Masters        Babak 16 Besar
Swiss Open               Semifinal
Indonesia Masters    Babak 16 Besar 

