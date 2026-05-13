Ubed dan Jafar/Felisha Kompak Melaju ke 16 Besar Thailand Open 2026

JawaPos.com - Skuad Indonesia akhirnya memulai tren positif di babak pertama alias 32 besar Thailand Open 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Thailand, Rabu (13/5/2026). Dua wakil berhasil melaju ke babak 16 besar, yakni Moh Zaki Ubaidillah dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Sebelumnya, Indonesia gagal membuka hari dengan negatif. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menelan kekalahan dari Shi Yu Qi asal Tiongkok dalam dua gim langsung dengan skor 12-21, 17-21.

Namun kini, Zaki Ubaidillah berhasil mengukir jejak manis. Pemain yang akrab disapa Ubed itu meraih kemenangan atas wakil tuan rumah, Panitchaphon Teeraratsakul dalam dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-18.

Ubed bersyukur bisa melewati rintangan dengan mulus. Pemain berusia 18 tahun itu mengungkapkan bahwa kunci kemenangan atas tunggal putra tuan rumah itu adalah kepercayaan diri yang tinggi.

“Alhamdulillah hari ini pertandingannya cukup baik, lancar dan tanpa cedera juga. Tadi dari awal, saya sudah mempersiapkan. mind set nya lawan saya itu nggak mudah. Sebelumnya sudah sering bertemu, sempat ramai-ramai pertandingannya. Walaupun terakhir saya menang, saya juga tetap antisipasi,” kata Ubed dalam keterangan PBSI, Rabu (13/5/2026).

Kemenangan ini membuat Ubed semakin termotivasi menatap babak-babak berikutnya. Dia mengusung target besar, yakni menembus semifinal dalam turnamen berlevel Super 500 tersebut.

“Secara strategi tidak ada yang terlalu berubah hanya hari ini pembawaan saya ke lapangan lebih siap saja. Bulan Januari saya main di sini dan bisa juara, pasti jadi tambahan motivasi tapi sekarang levelnya lebih tinggi jadi saya mau masuk delapan besar lalu ke semifinal dulu,” tuturnya.

Sementara, hasil manis juga diukir ganda campuran Indonesia, Jafar/Felisha. Pasangan ranking sembilan dunia itu tampil impresif melawan pasangan tuan rumah, Ratchapol Makkasasithorn/Nattamon Laisuan.