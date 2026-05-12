Thalita Amankan Tiket Babak Utama Thailand Open 2026

Ilustrasi bulu tangkis. Shutterstock/Antara
JawaPos. com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan berhasil mengamankan tempat di babak utama Thailand Open 2026 setelah memenangi dua laga kualifikasi di Stadion Nimibutr, Bangkok, Selasa, dikutip dari ANTARA.
"Alhamdulillah hari ini di kualifikasi bisa menang dua-duanya, bisa masuk ke babak utama," kata Thalita dikutip dari PBSI.
Thalita mengatasi wakil Myanmar Thet Htar Thuzu 21-18, 21-14 pada semifinal kualifikasi. Selanjutnya, dia menaklukkan pebulu tangkis Taiwan Chen Su Yu 21-8, 11-21, 21-19 pada final kualifikasi untuk melesat ke babak utama.
"Pertandingan yang pagi tadi lawannya lumayan bagus, rally-nya dia ulet dan yang kedua ini juga tidak mudah. Apalagi di gim ketiga saya sudah tertinggal 16-19. Namun saya nothing to lose dan bermain safe, tidak memaksa penempatannya terlalu ke pinggir," ujar atlet berusia 18 tahun itu.
Sebelum menginjakkan kaki di Negeri Gajah Putih, Thalita ikut serta memperkuat tim Indonesia dalam Piala Uber 2026 di Horsens pada 24 April-3 Mei.
Pada semifinal ajang perebutan supremasi tim bulu tangkis putri dunia itu, Thalita sukses menjaga asa tim Uber Indonesia mengejar ketertinggalan atas Korea Selatan 1-2.
Thalita mengakui pengalamannya bertanding di pesisir timur Denmark itu membawa pembelajaran dan semangat untuk mengikuti turnamen selanjutnya.
"Saya banyak mendapatkan pelajaran dan motivasi dari Piala Uber kemarin. Namun, saya langsung fokus kondisinya, jam tidurnya karena perbedaan waktu yang lumayan panjang. Lalu kembali bersiap lagi, fokus ke sini," kata dia.
Pada babak utama Thailand Open 2026, atlet berusia 18 tahun itu ingin tak ingin memasang target muluk dan fokus pada setiap pertandingan.
