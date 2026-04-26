Hasil Piala Thomas 2026: Moh Zaki Ubaidillah Menang Lawan Tanawat Yimjit, Indonesia Bungkam Thailand 3-2

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia M. Zaki Ubaidillah mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis Singapura Loh Kean Yew pada babak 16 besar tunggal putra Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Tim Indonesia sukses mengalahkan Thailand dengan skor akhir 3-2 pada laga kedua Grup D Piala Thomas 2026. Kepastian itu didapat setelah Moh Zaki Ubaidillah mengalahkan Tanawat Yimjit dalam dua gim langsung dengan skor 21-11, dan 21-12.
Ubed, sapaan akrab Zaki Ubaidillah, memulai permainannya dengan sangat baik di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4) malam WIB. Pemain ranking 39 dunia itu cukup mudah untuk mencuri poin demi poin dari Yimjit.
Pemain muda Pelatnas Cipayung itu unggul cukup jauh atas Yimjit dengan skor 6-3. Lima poin beruntun berhasil dicuri oleh Ubed, hingga membuatnya unggul di interval gim pertama dengan skor 11-3.
Ubed terus mengendalikan permainan usai jeda interval. Ia memperlebar jarak keunggulannya atas Yimjit dengan skor 15-8. Pada akhirnya, Ubed sukses merebut gim pertama dengan kemenangan 21-11.
Pada gim kedua, Yimjit memberi perlawanan sengit kepada Ubed di awal permainan. Akan tetapi, Ubed tetap memegang kendali permainan dengan keunggulan 9-5.
Pemain berusia 18 tahun itu mencapai interval gim kedua dengan skor 11-7. Ubed yang tampil sangat dominan, membuat Yimjit kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Alhasil, Ubed menutup gim kedua dengan skor kemenangan 21-12.
Ini menjadi kemenangan sangat krusial bagi Indonesia. Sebab, kemenangan ini membuat tim Merah Putih menutup laga dengan kemenangan 3-2 atas Thailand di laga kedua Grup D Thomas Cup 2026.
Tim Indonesia tercatat sudah meraih dua kemenangan di Grup D. Sebelumnya, skuad Merah Putih menang telak atas Aljazair dengan skor 5-0. Hasil ini membuka peluang Indonesia untuk melangkah ke babak perempat final.
Selanjutnya, tim Indonesia akan menghadapi Prancis di laga terakhir Grup D. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (28/4/2026) malam WIB.
