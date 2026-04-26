Hasil Piala Thomas 2026: Moh Zaki Ubaidillah Menang Lawan Tanawat Yimjit, Indonesia Bungkam Thailand 3-2

JawaPos.com - Tim Indonesia sukses mengalahkan Thailand dengan skor akhir 3-2 pada laga kedua Grup D Piala Thomas 2026. Kepastian itu didapat setelah Moh Zaki Ubaidillah mengalahkan Tanawat Yimjit dalam dua gim langsung dengan skor 21-11, dan 21-12.

Ubed, sapaan akrab Zaki Ubaidillah, memulai permainannya dengan sangat baik di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4) malam WIB. Pemain ranking 39 dunia itu cukup mudah untuk mencuri poin demi poin dari Yimjit.

Pemain muda Pelatnas Cipayung itu unggul cukup jauh atas Yimjit dengan skor 6-3. Lima poin beruntun berhasil dicuri oleh Ubed, hingga membuatnya unggul di interval gim pertama dengan skor 11-3.

Ubed terus mengendalikan permainan usai jeda interval. Ia memperlebar jarak keunggulannya atas Yimjit dengan skor 15-8. Pada akhirnya, Ubed sukses merebut gim pertama dengan kemenangan 21-11.

Pada gim kedua, Yimjit memberi perlawanan sengit kepada Ubed di awal permainan. Akan tetapi, Ubed tetap memegang kendali permainan dengan keunggulan 9-5.

Pemain berusia 18 tahun itu mencapai interval gim kedua dengan skor 11-7. Ubed yang tampil sangat dominan, membuat Yimjit kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Alhasil, Ubed menutup gim kedua dengan skor kemenangan 21-12.

Ini menjadi kemenangan sangat krusial bagi Indonesia. Sebab, kemenangan ini membuat tim Merah Putih menutup laga dengan kemenangan 3-2 atas Thailand di laga kedua Grup D Thomas Cup 2026.

Tim Indonesia tercatat sudah meraih dua kemenangan di Grup D. Sebelumnya, skuad Merah Putih menang telak atas Aljazair dengan skor 5-0. Hasil ini membuka peluang Indonesia untuk melangkah ke babak perempat final.