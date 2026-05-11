Thailand Open 2026 Resmi Dimulai, Ini Jadwal Lengkap dan Daftar Wakil Indonesia

Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting/ Jadwal Indonesia di Thomas dan Uber Cup 2026, Daftar Skuad, dan Siaran Langsung (instagram.com/@badmnton.ina)
JawaPos.com - Turnamen bulu tangkis bergengsi Thailand Open 2026 resmi digelar mulai 12 hingga 17 Mei 2026 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand.
Ajang level Super 500 ini dipastikan menghadirkan persaingan sengit dari para pebulu tangkis terbaik dunia, termasuk deretan wakil Indonesia yang siap berburu gelar juara.
Indonesia menurunkan cukup banyak pemain di berbagai sektor, mulai dari tunggal putra hingga ganda campuran.
Nama-nama berpengalaman seperti Anthony Sinisuka Ginting dan Apriyani Rahayu menjadi sorotan utama publik Tanah Air dalam turnamen kali ini.
Thailand Open sendiri menjadi salah satu agenda penting dalam kalender BWF World Tour 2026. Selain menawarkan poin ranking dunia yang besar, turnamen ini juga menyediakan total hadiah mencapai USD 500 ribu atau sekitar Rp 8 miliar.
Bagi Indonesia, Thailand Open punya sejarah cukup spesial. Indonesia tercatat sebagai negara dengan koleksi gelar terbanyak kedua setelah Tiongkok.
Namun, terakhir kali Merah Putih meraih gelar juara terjadi pada edisi 2020 lewat pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu di sektor ganda putri.
Kini, harapan kembali muncul kepada generasi baru bulu tangkis Indonesia yang sedang berusaha bangkit usai hasil kurang maksimal di Thomas Cup dan Uber Cup 2026 beberapa waktu lalu.
Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting diprediksi menjadi andalan utama Indonesia. Pebulu tangkis asal Cimahi itu diharapkan mampu tampil konsisten dan kembali menemukan performa terbaiknya di level internasional.
