Thunder Sapu Bersih Lakers! Catat Rekor 8-0 Menuju Final NBA Wilayah Barat, Masa Depan LeBron Dipertanyakan

JawaPos.com - Oklahoma City Thunder memastikan langkah ke final Wilayah Barat NBA. Itu setelah mereka mengalahkan Los Angeles Lakers 115-110 di Crypto.com Arena, Selasa (12/5) WIB.

Kemenangan tersebut membuat Thunder menyapu bersih Lakers dengan agregat 4-0 sekaligus mempertahankan rekor sempurna 8-0 di playoff musim ini.

Menurut ESPN Research, Thunder menjadi juara bertahan keempat dalam sejarah NBA yang membuka playoff dengan setidaknya delapan kemenangan beruntun. Tim terakhir yang mencatatkan rekor tersebut adalah Cleveland Cavaliers pada 2017 yang diperkuat LeBron James.

Bangkit di Kuarter Penentu Berbeda dengan tiga pertandingan sebelumnya, Lakers -yang masih tampil tanpa Luka Doncic- sebenarnya mampu memberikan perlawanan ketat. Shai Gilgeous-Alexander (SGA) dkk bahkan sempat tertinggal 80-84 di akhir kuarter ketiga.

Namun, dominasi Thunder di kuarter keempat menjadi pembeda. Shai mencetak sembilan dari 35 poinnya di fase tersebut. Lalu, guard Ajay Mitchell yang menggantikan Jalen Williams akibat cedera hamstring juga tampil impresif. Dia mencetak 10 dari total 28 poin di kuarter penentu.

Selain itu, Chet Holmgren mencetak 16 poin dengan separuhnya tercipta di kuarter keempat. “Kami bermain dengan baik, mengeksekusi permainan dengan baik, bermain di level tinggi, dan mampu memenangkan delapan pertandingan penting melawan lawan yang sangat bagus,” kata Gilgeous-Alexander dikutip dari ESPN.

Masa Depan LeBron Di sisi lain, kekalahan Lakers sekaligus memunculkan pertanyaan soal masa depan LeBron. Pemain berusia 41 tahun itu akan berstatus unrestricted free agent dan memiliki tiga opsi utama: kembali ke Lakers, bergabung dengan tim lain, atau pensiun dari NBA.

Meski begitu, LeBron, yang mencetak 24 poin dan 12 rebound pada laga kemarin, mengaku belum memikirkan keputusan soal masa depannya. “Saya belum tahu. Ini masih terasa sangat segar setelah kekalahan ini,” kata LeBron dikutip dari Orange County Register.