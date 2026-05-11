Playoff NBA: Thunder Menang Kolektif atas Lakers, Selangkah Lagi Lolos ke Final Wilayah Barat

JawaPos.com – Oklahoma City (OKC) Thunder memang diperkuat pemain bintang seperti Shai Gilgeous-Alexander. Meski begitu, performa moncer juara bertahan NBA itu tidak hanya bergantung pada MVP musim lalu tersebut.

Seperti terlihat dalam game ketiga semifinal Wilayah Barat menghadapi Los Angeles Lakers kemarin (10/5).

Shai mencetak 23 poin dan 9 assist. Tetapi, ada enam pemain Thunder lain yang mencetak poin lebih dari dua digit. Kolektivitas tim itulah yang mengantarkan Thunder unggul 131-108 di kandang Lakers, Crypto.com Arena.

OKC pun unggul agregat 3-0 dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menuju final Wilayah Barat.

”Menurutku, yang membuat segalanya lebih mudah adalah komitmen para pemain terhadap tim. Mereka saling mendukung kesuksesan satu sama lain,” kata pelatih Thunder Mark Daigneault seperti dikutip dari ABC.

Bench Player Berbagi Rotasi Daigneault mencontohkan sikap bench player seperti Isaiah Joe yang rela berbagi rotasi dengan Jared McCain. Dalam beberapa situasi, Isaiah malah meminta Daigneault memainkan McCain lebih banyak. Kemarin, giliran Isaiah yang mendapat menit bermain lebih banyak.

”Energi mereka untuk saling mendukung tidak pernah menurun. Itu sesuatu yang sangat istimewa. Hal itu membuat tugasku lebih ringan karena aku tahu bahwa ketika aku mengambil keputusan, entah itu benar atau salah, tim selalu mendukung dan para pemain siap sedia kapan pun,” beber Daigneault.

Mitchell Jadi Pembeda Kemarin, guard cadangan Ajay Mitchell menjadi salah satu pembeda lewat torehan 24 poin dan 10 assist. Lalu, Isaiah mencetak 12 poin hanya dalam 18 menit bermain. Sementara McCain memang hanya menambah tiga poin, tetapi tetap memberi kontribusi penting ketika Shai berada di bangku cadangan.

”Mitchell dan McCain benar-benar menyulitkan kami pada menit-menit saat Shai tidak bermain,” kata pelatih Lakers JJ Redick seperti dikutip dari Los Angeles Times.