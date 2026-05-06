Playoff NBA: Detroit Pistons dan Cleveland Cavaliers Rebut Tiket Terakhir Semifinal Timur

JawaPos.com – Detroit Pistons come back dari ketertinggalan 1-3 saat menghadapi Orlando Magic dalam babak pertama playoff NBA. Pistons akhirnya lolos ke semifinal Wilayah Timur dengan agregat 4-3 setelah kemenangan 116-94 dalam game ketujuh di kandang sendiri, Little Caesars Arena, Detroit, (4/5).

Pistons tercatat sebagai tim ke-15 dalam sejarah yang mampu bangkit dari ketertinggalan 1-3. Hasil tersebut juga jadi kemenangan seri playoff pertama mereka sejak 2008.

”Kami menjalani musim reguler yang bagus dan membawa momentum ke playoff. Kalau sampai kalah di babak pertama, rasanya akan sangat menyakitkan. Untuk bisa bangkit dari 1-3 dan menang di kandang sendiri, rasanya luar biasa,” tutur bintang Pistons Cade Cunningham dikutip dari ESPN.

Selain Pistons, Cleveland Cavaliers juga memastikan diri melaju ke semifinal wilayah setelah mengalahkan Toronto Raptors 114-102 di Rocket Arena, Cleveland. Sama dengan Pistons, Cavaliers juga unggul agregat 4-3.

Selanjutnya, dua tim yang terakhir memastikan lolos semifinal wilayah itu akan saling berhadapan pada Rabu (6/5). Pistons, yang lebih diunggulkan, akan menjadi tuan rumah lebih dulu. ”Kami harus tangguh secara mental dan fisik untuk mengalahkan tim ini,” kata pelatih Cavaliers Kenny Atkinson dikutip dari Acron Beacon Journal.

”Mereka unggulan pertama (Wilayah Timur) dan menjalani musim yang luar biasa. Mereka favorit. Kami ke sana sebagai tim underdog, dan itu merupakan sebuah tantangan,” imbuhnya.

SEMIFINAL NBA WILAYAH TIMUR

Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers

New York Knics vs Philadelphia 76ers