Andre Rizal Hanafi
Selasa, 12 Mei 2026 | 18.04 WIB

Live Streaming Thailand Open 2026 Hari Ini di Vidio, Indonesia Turunkan 8 Wakil

Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu dan Lanny Tria. (Istimewa)&nbsp;

 

JawaPos.com–Turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026 resmi dimulai pada Selasa (12/5) di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand. Ajang level BWF World Tour ini langsung menghadirkan perjuangan para wakil Indonesia yang turun sejak babak pertama.

Sebanyak delapan wakil Merah Putih dijadwalkan tampil pada hari pembuka. Mereka berasal dari berbagai sektor, mulai tunggal putra, tunggal putri, hingga ganda putra dan ganda putri.

Kehadiran para pemain Indonesia di Thailand Open 2026 menjadi sorotan tersendiri. Selain menjadi ajang perebutan poin ranking BWF, turnamen ini juga penting untuk menjaga konsistensi performa usai rangkaian Thomas Cup dan Uber Cup beberapa waktu lalu.

Salah satu pasangan yang paling dinantikan penampilannya adalah Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari di sektor ganda putri. Duet ini akan menghadapi pasangan Chinese Taipei, Yi En Hsieh/Teng Chun Hsun, pada pertandingan yang berlangsung di Lapangan 2 mulai pukul 17.00 WIB.

Apriyani kembali menjadi perhatian pecinta bulu tangkis Indonesia setelah perlahan menemukan ritme permainan terbaiknya. Bersama Lanny, dia diharapkan mampu melangkah jauh dan membawa pulang hasil positif dari Bangkok.

Selain Apriyani/Lanny, sektor ganda putra juga menurunkan beberapa pasangan andalan. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menghadapi pasangan Chinese Taipei Lai Po Yu/Tsai Fu Cheng. Pertandingan ini juga digelar di Lapangan 2.

Sementara itu, pasangan Bagas Maulana/Muhammad Putra Erwiansyah bakal menjalani laga berat sejak awal turnamen. Mereka harus menghadapi unggulan pertama asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit mengingat pasangan India dikenal sebagai salah satu ganda putra paling konsisten di level dunia dalam beberapa musim terakhir.

Indonesia juga menaruh harapan kepada Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat yang turun di Lapangan 3 pada sesi sore. Pasangan unggulan kedelapan itu dijadwalkan menghadapi wakil Malaysia, Chia Weijie/Teo Ee Yi.

