PB Djarum Jaring Bakat Bulu Tangkis Muda di Tiga Kota

PB Djarum jaring bibit bulu tangkis muda berbakat di Pekanbaru, Makassar, serta Kudus. (Istimewa)
JawaPos.com–PB Djarum menjaring bakat muda bulu tangkis di tiga kota. Dimulai dengan Pekanbaru, Riau, pada 7–12 Juli; lalu Makassar, Sulawesi Selatan, pada 4–9 Agustus; serta Kudus, Jawa Tengah, pada 8–13 September.
Di Kota Pekanbaru, Audisi Umum PB Djarum 2026 diselenggarakan di GOR Angkasa, Kecamatan Payung Sekaki. Sementara di Makassar akan bertempat di GOR Dafest, Kecamatan Biringkanaya. Klimaksnya di Kudus, kembali akan dipusatkan di GOR Djarum, Kecamatan Jati.
Pada tahun ini, pencarian bibit pebulutangkis bertalenta dan bermental juara akan menyasar tiga kelompok usia yakni U-8 (peserta dengan usia 8-10 tahun atau kelahiran 2016-2018), KU- 11 (peserta berusia 11 tahun atau kelahiran 2015), serta KU-12 (peserta dengan usia 12 tahun atau kelahiran 2014), baik putra maupun putri.
Baca Juga:Resmi! Megawati Hangestri Comeback ke Korea Selatan, Gabung Hyundai Hillstate usai Mundur dari Timnas Indonesia
Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin menyatakan, penyelenggaraan audisi di tiga kota tahun ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pencarian talenta muda di seluruh Indonesia.
Ketua PB Djatum itu menuturkan, keputusan untuk kembali menggelar audisi di sejumlah kota lantaran menjawab permintaan dari peserta, orangtua atlet maupun klub daerah agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. ”Sejak 2022 hingga 2025, kami pusatkan di Kudus. Namun pada tahun-tahun sebelumnya kami juga sempat menggelar ke berbagai kota, bahkan sampai sembilan kota,” ujar Yoppy Rosimin.
Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum 2026 Sigit Budiarto menuturkan, proses seleksi tahun ini tetap dirancang ketat dan kompetitif guna menemukan atlet-atlet muda dengan kualitas istimewa. Peraih gelar Juara Dunia 1997 menambahkan, penyelenggaraan audisi yang rutin setiap tahun merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan mata rantai pembinaan atlet di PB Djarum.
Baca Juga:Veda Ega Pratama Bongkar Rahasia Finis ke-4 di Trek Basah di Moto3 Prancis 2026: Tenang dan Tidak Agresif
”Kami berharap melalui audisi ini dapat menemukan bibit-bibit unggul yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga memiliki karakter unik dalam bermain serta mental juara. Kombinasi tersebut penting untuk membentuk atlet dengan kualitas super yang mampu bersaing di level tertinggi,” jelas Sigit.
Adapun, Tim Pencari Bakat akan diperkuat jajaran pelatih PB Djarum. Sederet legenda bulu tangkis Indonesia turut serta memantau bakat para peserta Audisi Umum PB Djarum 2026 sejak hari pertama.
”Audisi ini adalah salah satu cara untuk menjemput bakat dan membuka peluang lebih luas bagi bibit-bibit baru. Apalagi tahun ini digelar di tiga kota, ini menjadi kesempatan besar bagi pemain di daerah yang mungkin sebelumnya kesulitan menjangkau Kudus. Harapannya, kita bisa mendapatkan lebih banyak talenta baru dibanding sebelumnya,” kata Hendrawan.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan