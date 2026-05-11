PB Djarum Jaring Bakat Bulu Tangkis Muda di Tiga Kota

JawaPos.com–PB Djarum menjaring bakat muda bulu tangkis di tiga kota. Dimulai dengan Pekanbaru, Riau, pada 7–12 Juli; lalu Makassar, Sulawesi Selatan, pada 4–9 Agustus; serta Kudus, Jawa Tengah, pada 8–13 September.

Di Kota Pekanbaru, Audisi Umum PB Djarum 2026 diselenggarakan di GOR Angkasa, Kecamatan Payung Sekaki. Sementara di Makassar akan bertempat di GOR Dafest, Kecamatan Biringkanaya. Klimaksnya di Kudus, kembali akan dipusatkan di GOR Djarum, Kecamatan Jati.

Pada tahun ini, pencarian bibit pebulutangkis bertalenta dan bermental juara akan menyasar tiga kelompok usia yakni U-8 (peserta dengan usia 8-10 tahun atau kelahiran 2016-2018), KU- 11 (peserta berusia 11 tahun atau kelahiran 2015), serta KU-12 (peserta dengan usia 12 tahun atau kelahiran 2014), baik putra maupun putri.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin menyatakan, penyelenggaraan audisi di tiga kota tahun ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pencarian talenta muda di seluruh Indonesia.

Ketua PB Djatum itu menuturkan, keputusan untuk kembali menggelar audisi di sejumlah kota lantaran menjawab permintaan dari peserta, orangtua atlet maupun klub daerah agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. ”Sejak 2022 hingga 2025, kami pusatkan di Kudus. Namun pada tahun-tahun sebelumnya kami juga sempat menggelar ke berbagai kota, bahkan sampai sembilan kota,” ujar Yoppy Rosimin.

Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum 2026 Sigit Budiarto menuturkan, proses seleksi tahun ini tetap dirancang ketat dan kompetitif guna menemukan atlet-atlet muda dengan kualitas istimewa. Peraih gelar Juara Dunia 1997 menambahkan, penyelenggaraan audisi yang rutin setiap tahun merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan mata rantai pembinaan atlet di PB Djarum.

”Kami berharap melalui audisi ini dapat menemukan bibit-bibit unggul yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga memiliki karakter unik dalam bermain serta mental juara. Kombinasi tersebut penting untuk membentuk atlet dengan kualitas super yang mampu bersaing di level tertinggi,” jelas Sigit.

Adapun, Tim Pencari Bakat akan diperkuat jajaran pelatih PB Djarum. Sederet legenda bulu tangkis Indonesia turut serta memantau bakat para peserta Audisi Umum PB Djarum 2026 sejak hari pertama.