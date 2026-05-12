Andika Rachmansyah
Selasa, 12 Mei 2026 | 23.43 WIB

Pelatih Hyundai Hillstate Bantah Megawati Alami Cedera Serius: Terlalu Dibesar-besarkan!

Megawati Hangestri. (Instagram/@megawatihangestrip)

JawaPos.com - Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, mengungkapkan Megawati Hangestri Pertiwi tidak mengalami cedera serius. Dia menyebut, cedera yang menghantui pemain anyarnya itu terlalu dibesar-besarkan.

Megawati resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Hyundai Hillstate pada Senin (11/5). Bintang voli Indonesia itu menjadi kepingan terakhir untuk mengisi slot kuota pemain Asia jelang bergulirnya Liga Voli Korea 2026/2027.

Sebelum bergabung dengan klub asal Suwon tersebut, tersiar kabar kalau Megawati mengalami cedera lutut. Cedera yang dialami pemain berjuluk Megatron itu bahkan diklaim cukup serius.

Namun, Kang Sung-hyung menyatakan Megawati tidak mengalami cedera serius. Dia bahkan menyebut pevoli berusia 26 tahun itu memiliki tekad yang kuat untuk mengarungi musim bersama Hyundai Hillstate.

“Saya sudah bertemu langsung dengan Mega dan tidak melihat ada masalah besar pada kondisi fisiknya,” ujar Kang Sung-hyung, dipetik dari Hani, Selasa (12/5/2026).

“Saya juga melihat keinginannya yang sangat kuat untuk kembali bermain di V-League,” sambungnya.

Kang Sung-hyung menjelaskan bahwa sempat muncul pembicaraan soal Megawati akan menjalani operasi akibat cederanya. Namun, menurutnya tindakan tersebut tidak diperlukan karena kondisi sang pemain tidak parah. Ia pun menilai kabar soal cedera Megawati terlalu dibesar-besarkan.

“Memang sempat ada pembicaraan soal operasi, tetapi kondisinya tampaknya tidak separah itu. Cedera yang dialaminya sepertinya dibesar-besarkan,” ungkapnya.

“Jika bisa menjaga kondisinya dengan baik selama pramusim, saya rasa tidak akan ada masalah baginya untuk menjalani musim baru secara penuh,” tegas Kang Sung-hyung.

