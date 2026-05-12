Sampai Ketemu di Korea! Pesan Perdana Megawati ke Pendukung Hyundai Hillstate

Megawati Hangestri gabung Hyundai Hillstate. (Dok. IG/hdecvolleyballteam)
JawaPos.com–Megawati Hangestri resmi kembali ke Liga Voli Korea Selatan (V-League) musim 2026/2027. Kali ini, dia memperkuat Hyundai Hillstate setelah sebelumnya pernah memperkuat Red Sparks.
Melalui sosial media, Hyundai Hillstate memperkenalkan kedatangan Megawati sebagai pemain baru. ”Megawati telah bergabung dengan Tim Bola Voli Hyundai E&C! Selamat datang!!” tulis pihak klub di Instagram.
Setelah diperkenalkan, Megawati menyapa para penggemar Hyundai Hillstate. Dia mengaku senang bisa bergabung dengan tim asal kota Suwon tersebut dan ingin memberikan kontribusi maksimal.
Baca Juga:MotoGP Catalunya Marc Marquez Absen? Mario Aji dan Vega Siap Panaskan Barcelona di Moto2 dan Moto3
”Hai aku Megawati Hangestri Pertiwi. Aku akan kembali bermain di Korea mulai 2026 sampai 2027 dan bergabung dengan tim Hyundai (Hillstate). Aku seneng banget bisa bergabung dengan Hyundai, terima kasih sudah memilih aku. Semoga tahun depan hasilnya lebih baik daripada tahun sebelumnya dan aku bisa mendapatkan yang terbaik,” kata Megawati di Instagram Hyundai Hillstate.
Pemain 26 tahun itu antusias segera bergabung dengan Hyundai Hillstate. Megawati berharap para pendukung di Korea selalu datang dan melihat aksinya.
”Untuk teman-teman semua sampai ketemu di Korea. Jangan lupa tonton aku dan tim Hyundai Hillstate dalam setiap pertandingan dan sampai jumpa di Korea,” ungkap Megawati dengan ramah.
Pemain kelahiran Jember tersebut mengaku siap memberikan yang terbaik untuk Hyundai Hillstate. Megawati akan berusaha untuk membantu tim barunya tersebut meraih gelar juara.
”Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League,” ujar Megawati Hangestri Pertiwi kepada media Korea Selatan Daum yang dikutip dari Antara, Senin (11/5).
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi