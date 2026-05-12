Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 12 Mei 2026 | 12.03 WIB

Sampai Ketemu di Korea! Pesan Perdana Megawati ke Pendukung Hyundai Hillstate

Megawati Hangestri gabung Hyundai Hillstate. (Dok. IG/hdecvolleyballteam)

 

JawaPos.com–Megawati Hangestri resmi kembali ke Liga Voli Korea Selatan (V-League) musim 2026/2027. Kali ini, dia memperkuat Hyundai Hillstate setelah sebelumnya pernah memperkuat Red Sparks.

Melalui sosial media, Hyundai Hillstate memperkenalkan kedatangan Megawati sebagai pemain baru. ”Megawati telah bergabung dengan Tim Bola Voli Hyundai E&C! Selamat datang!!” tulis pihak klub di Instagram.

Setelah diperkenalkan, Megawati menyapa para penggemar Hyundai Hillstate. Dia mengaku senang bisa bergabung dengan tim asal kota Suwon tersebut dan ingin memberikan kontribusi maksimal.

”Hai aku Megawati Hangestri Pertiwi. Aku akan kembali bermain di Korea mulai 2026 sampai 2027 dan bergabung dengan tim Hyundai (Hillstate). Aku seneng banget bisa bergabung dengan Hyundai, terima kasih sudah memilih aku. Semoga tahun depan hasilnya lebih baik daripada tahun sebelumnya dan aku bisa mendapatkan yang terbaik,” kata Megawati di Instagram Hyundai Hillstate.

Pemain 26 tahun itu antusias segera bergabung dengan Hyundai Hillstate. Megawati berharap para pendukung di Korea selalu datang dan melihat aksinya.

”Untuk teman-teman semua sampai ketemu di Korea. Jangan lupa tonton aku dan tim Hyundai Hillstate dalam setiap pertandingan dan sampai jumpa di Korea,” ungkap Megawati dengan ramah.

Pemain kelahiran Jember tersebut mengaku siap memberikan yang terbaik untuk Hyundai Hillstate. Megawati akan berusaha untuk membantu tim barunya tersebut meraih gelar juara.

”Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League,” ujar Megawati Hangestri Pertiwi kepada media Korea Selatan Daum yang dikutip dari Antara, Senin (11/5).

