Simak Sejarah Hyundai Hillstate dan Deretan Prestasi Tim Baru Megawati Hangestri

Megawati Hangestri gabung Hyundai Hillstate. (Instagram/@hdecvolleyballteam)
JawaPos.com - Megawati Hangestri resmi kembali ke Liga Voli Korea Selatan (V-League) musim 2026/2027. Kali ini, dia memperkuat Hyundai Hillstate setelah pernah memperkuat Red Sparks.
Melalui sosial media, Hyundai Hillstate memperkenalkan kedatangan Megawati sebagai pemain baru. "Megawati telah bergabung dengan Tim Bola Voli Hyundai E&C! Selamat datang!!," tulis pihak klub di Instagram.
Atlet berusia 26 tahun tersebut mengaku siap memberikan yang terbaik untuk Hyundai Hillstate. Megawati akan memberikan penampilan yang maksimal untuk tim barunya tersebut.
"Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League," kata Megawati Hangestri Pertiwi kepada media Korea Selatan, Daum.
Hyundai Hillstate merupakan salah satu klub yang selalu diperhitungkan di dunia bola voli putri Korea. Melansir laman resmi klub, tim asal kota Suwon tersebut didirikan pada tahun 1977.
Sebagai salah satu tim kuat, Hyundai Hillstate punya semangat untuk selalu memenangkan pertandingan. Kerja sama tim dan permainan bertenaga menjadi ciri khas mereka.
Di V-League 2006/2007 menjadi awal Hyundai Hillstate memamerkan kekuatannya setelah menjadi juara di beberapa kejuaraan seperti V-Tour dan juara Liga Semi-Profesional Bola Voli Super 2002. Di musim tersebut, Hyundai Hillstate harus puas menjadi runner-up.
Hanya berselang dua tahun, Hyundai Hillstate menjadi juara musim reguler V-League musim 2009/2010. Prestasi tersebut lalu berlanjut di musim berikutnya sebagai juara musim reguler V-League.
Pada April 2011, Hyundai Hillstate dipastikan meraih gelar juara V-League. Lalu di tahun 2013, tim yang bermarkas di Gimnasium Suwon tersebut bertubi-tubi mendapatkan gelar seperti juara kedua Turnamen Bola Voli Profesional Ansan-Woori Card Cup, pemenang Turnamen Bola Voli Profesional Ansan-Woori Card Cup 2014, juara kedua Turnamen Bola Voli Profesional Piala Cheongju-KOVO 2015, dan puncaknya kembali meraih juara V-League 2015/2016.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan