Simak Sejarah Hyundai Hillstate dan Deretan Prestasi Tim Baru Megawati Hangestri

JawaPos.com - Megawati Hangestri resmi kembali ke Liga Voli Korea Selatan (V-League) musim 2026/2027. Kali ini, dia memperkuat Hyundai Hillstate setelah pernah memperkuat Red Sparks.

Melalui sosial media, Hyundai Hillstate memperkenalkan kedatangan Megawati sebagai pemain baru. "Megawati telah bergabung dengan Tim Bola Voli Hyundai E&C! Selamat datang!!," tulis pihak klub di Instagram.

Atlet berusia 26 tahun tersebut mengaku siap memberikan yang terbaik untuk Hyundai Hillstate. Megawati akan memberikan penampilan yang maksimal untuk tim barunya tersebut.

"Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League," kata Megawati Hangestri Pertiwi kepada media Korea Selatan, Daum.

Sejarah dan Prestasi Hyundai Hillstate Hyundai Hillstate merupakan salah satu klub yang selalu diperhitungkan di dunia bola voli putri Korea. Melansir laman resmi klub, tim asal kota Suwon tersebut didirikan pada tahun 1977.

Sebagai salah satu tim kuat, Hyundai Hillstate punya semangat untuk selalu memenangkan pertandingan. Kerja sama tim dan permainan bertenaga menjadi ciri khas mereka.

Di V-League 2006/2007 menjadi awal Hyundai Hillstate memamerkan kekuatannya setelah menjadi juara di beberapa kejuaraan seperti V-Tour dan juara Liga Semi-Profesional Bola Voli Super 2002. Di musim tersebut, Hyundai Hillstate harus puas menjadi runner-up.

Hanya berselang dua tahun, Hyundai Hillstate menjadi juara musim reguler V-League musim 2009/2010. Prestasi tersebut lalu berlanjut di musim berikutnya sebagai juara musim reguler V-League.