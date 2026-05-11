Ambisi Terbesar Megawati Bersama Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea

Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi bergabung dengan klub voli putri Korea Selatan, Hyundai Hillstate. (Dok. Antara)
JawaPos.com - Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bertekad membawa Hyundai Hillstate menjuarai Liga Voli Korea atau V-League musim 2026/2027.
"Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League," kata Megawati Hangestri Pertiwi dalam laporan media Korea Selatan, Daum, yang dikutip di Jakarta, Senin (11/5).
Megawati diumumkan sebagai rekrutan baru Hyundai Hillstate melalui akun Instagram resmi klub, Senin (11/5). Pemain asal Jember, Jawa Timur, itu mengisi slot kuota pemain Asia untuk musim 2026/2027.
Pevoli yang akrab disapa Megatron itu mengaku bangga dapat bergabung dengan salah satu klub besar di Korea Selatan yang memiliki nama dan sejarah panjang di kompetisi voli putri.
"Saya merasa terhormat bisa bermain untuk tim kuat dan bersejarah seperti Hyundai Hillstate," ujar Megawati dikutip dari Daum, Senin (11/5).
Megawati menegaskan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim.
Ini menjadi periode kedua Megawati berkarier di Korea Selatan. Sebelumnya, pemain berusia 26 tahun itu memperkuat Red Sparks selama dua musim pada 2023/2024 dan 2024/2025.
Baca Juga:Resmi! Megawati Hangestri Comeback ke Korea Selatan, Gabung Hyundai Hillstate usai Mundur dari Timnas Indonesia
Selama membela Red Sparks, Megawati tampil impresif dan berhasil membawa timnya lolos ke play-off perebutan gelar pada musim pertama. Pada musim kedua, ia membawa Red Sparks melaju hingga final, meski gagal meraih gelar juara.
Megawati menjadi pemain terakhir yang diperkenalkan Hyundai Hillstate menjelang bergulirnya musim 2026/2027. Sebelumnya, klub asal Suwon itu lebih dahulu mendatangkan pemain asal Amerika Serikat, Jordan Wilson.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan