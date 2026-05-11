Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 12 Mei 2026 | 01.18 WIB

Ambisi Terbesar Megawati Bersama Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea

Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi bergabung dengan klub voli putri Korea Selatan, Hyundai Hillstate. (Dok. Antara) - Image

Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi bergabung dengan klub voli putri Korea Selatan, Hyundai Hillstate. (Dok. Antara)

JawaPos.com - Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bertekad membawa Hyundai Hillstate menjuarai Liga Voli Korea atau V-League musim 2026/2027.

"Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League," kata Megawati Hangestri Pertiwi dalam laporan media Korea Selatan, Daum, yang dikutip di Jakarta, Senin (11/5).

Megawati diumumkan sebagai rekrutan baru Hyundai Hillstate melalui akun Instagram resmi klub, Senin (11/5). Pemain asal Jember, Jawa Timur, itu mengisi slot kuota pemain Asia untuk musim 2026/2027.

Pevoli yang akrab disapa Megatron itu mengaku bangga dapat bergabung dengan salah satu klub besar di Korea Selatan yang memiliki nama dan sejarah panjang di kompetisi voli putri.

"Saya merasa terhormat bisa bermain untuk tim kuat dan bersejarah seperti Hyundai Hillstate," ujar Megawati dikutip dari Daum, Senin (11/5).

Megawati menegaskan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim.

Ini menjadi periode kedua Megawati berkarier di Korea Selatan. Sebelumnya, pemain berusia 26 tahun itu memperkuat Red Sparks selama dua musim pada 2023/2024 dan 2024/2025.

Selama membela Red Sparks, Megawati tampil impresif dan berhasil membawa timnya lolos ke play-off perebutan gelar pada musim pertama. Pada musim kedua, ia membawa Red Sparks melaju hingga final, meski gagal meraih gelar juara.

Megawati menjadi pemain terakhir yang diperkenalkan Hyundai Hillstate menjelang bergulirnya musim 2026/2027. Sebelumnya, klub asal Suwon itu lebih dahulu mendatangkan pemain asal Amerika Serikat, Jordan Wilson.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Megawati Hangestri Langsung Tebar Janji Manis usai Gabung Hyundai Hillstate - Image
Sports

Megawati Hangestri Langsung Tebar Janji Manis usai Gabung Hyundai Hillstate

Senin, 11 Mei 2026 | 21.55 WIB

Resmi! Megawati Hangestri Comeback ke Korea Selatan, Gabung Hyundai Hillstate usai Mundur dari Timnas Indonesia  - Image
Sports

Resmi! Megawati Hangestri Comeback ke Korea Selatan, Gabung Hyundai Hillstate usai Mundur dari Timnas Indonesia 

Senin, 11 Mei 2026 | 20.20 WIB

Karpet Merah Megawati Hangestri! Hyundai Hillstate Tak Permasalahkan Cedera, Pelatih Beri Sinyal Positif Comeback ke Liga Korea - Image
Sports

Karpet Merah Megawati Hangestri! Hyundai Hillstate Tak Permasalahkan Cedera, Pelatih Beri Sinyal Positif Comeback ke Liga Korea

Rabu, 6 Mei 2026 | 17.55 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore