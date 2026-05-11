Ambisi Terbesar Megawati Bersama Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea

JawaPos.com - Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bertekad membawa Hyundai Hillstate menjuarai Liga Voli Korea atau V-League musim 2026/2027.

"Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League," kata Megawati Hangestri Pertiwi dalam laporan media Korea Selatan, Daum, yang dikutip di Jakarta, Senin (11/5).

Megawati diumumkan sebagai rekrutan baru Hyundai Hillstate melalui akun Instagram resmi klub, Senin (11/5). Pemain asal Jember, Jawa Timur, itu mengisi slot kuota pemain Asia untuk musim 2026/2027.

Pevoli yang akrab disapa Megatron itu mengaku bangga dapat bergabung dengan salah satu klub besar di Korea Selatan yang memiliki nama dan sejarah panjang di kompetisi voli putri.

"Saya merasa terhormat bisa bermain untuk tim kuat dan bersejarah seperti Hyundai Hillstate," ujar Megawati dikutip dari Daum, Senin (11/5).

Megawati menegaskan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim.

Ini menjadi periode kedua Megawati berkarier di Korea Selatan. Sebelumnya, pemain berusia 26 tahun itu memperkuat Red Sparks selama dua musim pada 2023/2024 dan 2024/2025.

Selama membela Red Sparks, Megawati tampil impresif dan berhasil membawa timnya lolos ke play-off perebutan gelar pada musim pertama. Pada musim kedua, ia membawa Red Sparks melaju hingga final, meski gagal meraih gelar juara.