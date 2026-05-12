Demi Kemajuan Futsal Indonesia, Erick Thohir Tegaskan FFI Harus Naik Kelas

Selebrasi dramatis pemain Timnas Futsal Indonesia usai berjuang mati-matian hingga detik terakhir melawan Australia. (FFI)
JawaPos.com - Federasi Futsal Indonesia (FFI) harus segera naik kelas, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa FFI di Jakarta, Selasa, dikutip dari ANTARA.
Keharusan ini menjadi mendesak setelah prestasi timnas futsal Indonesia melejit akhir-akhir ini dengan menjuarai Piala AFF Futsal 2024, medali emas SEA Games 2025, finalis Piala Asia Futsal 2026, runner-up Piala AFF 2026, dan puncaknya kenaikan ranking FIFA ke peringkat 14 dunia dari sebelumnya peringkat 24.
"Inilah yang selalu saya bilang ekosistem. Karena ini sudah mulai naik kelas, organisasinya harus naik kelas," kata Erick saat membuka Kongres Biasa FFI 2026.
Ia berharap naik kelas ini membuat FFI siap saat menjadi penyelenggara agenda-agenda besar.
Indonesia berencana mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 setelah sukses menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2028.
"Jangan sampai, nanti tiba-tiba diberikan event Piala Dunia, organisasinya kacau," kata Erick.
Erick menyatakan sepak bola Indonesia tak sungkan belajar kepada futsal Indonesia meski FFI berada di bawah payung PSSI.
"Apa yang baik di futsal, kita contoh. Apa yang baik di PSSI, futsal contoh. Ya, tidak ada yang istilah gengsi-gengsian. Kalau yang namanya keluarga itu harus berani saling koreksi dan bicara. Dan itu yang saya contohkan ketika futsal kembali menjadi keluarga besar PSSI," tutur dia.
