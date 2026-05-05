20 Pelatih Futsal Ikuti Kursus Pelatih AFC di Tangerang

Timnas Futsal Indonesia. (instagram.com/@timnasfutsal)
JawaPos.com - Sebanyak 20 pelatih futsal dari berbagai daerah di tanah air mengikuti kegiatan kursus pelatih futsal Level 1 Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang berlangsung di Wisma Graha Bhakti Karya, Kota Tangerang, 4-9 Mei 2026, dikutip dari ANTARA.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Kaonang di Tangerang, Selasa, mengatakan kursus pelatih futsal diselenggarakan Asosiasi Futsal Kota (AFK) Tangerang dan menjadi program strategis untuk meningkatkan kualitas kompetensi, profesionalisme dan daya saing para pelatih futsal khususnya yang berasal dari Kota Tangerang.
Kursus ini, katanya, menjadi upaya bersama untuk membentuk ekosistem futsal yang benar-benar bisa bertumbuh dan berkembang.
"Para peserta akan mengikuti kursus sampai nanti mendapakan lisensi pelatih profesional di tingkat Asia,” ujar Kaonang.
Di sisi lain, kursus pelatih futsal yang sedang berlangsung tersebut diharapkan dapat mendorong kemajuan program pengembangan jangka panjang cabang olahraga futsal di Kota Tangerang.
Futsal kategori putera atau puteri merupakan salah satu cabang olahraga Kota Tangerang yang ditargetkan dapat mempertahankan prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi Daerah (POPDA) Banten 2026.
“Kami mendorong para pelatih bisa memanfaatkan program kursus yang diberikan secara maksimal. Di sini, kami berharap akan lahir para pelatih futsal yang andal dan profesional khususnya yang berasal dari Kota Tangerang sendiri,” kata dia.
