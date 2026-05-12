Bidding Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028, PSSI Mulai Komunikasi dengan FIFA

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi terbaru dengan FIFA saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada, pada 30 April, soal rencana bidding Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028, dikutip dari ANTARA.

‎"Ya kemarin sudah disampaikan, nanti tentu FIFA yang mutusin," kata Erick kepada wartawan dalam Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta Pusat, Selasa.

Menuju dua tahun penyelenggaraan Piala Dunia Futsal, Erick mengingatkan FFI agar naik kelas supaya siap menyelenggarakan Piala Dunia Futsal 2028 dengan baik, jika FIFA memutuskan Indonesia menjadi tuan rumahnya.

Mimpi Bersama Ketua Umum FFI Michael Sianipar mengatakan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal adalah "impian kita bersama".

Jika pun tak menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal terdekat dua tahun nanti, Michael berharap Indonesia tetap menjadi tuan rumah pesta futsal terbesar di dunia itu pada kesempatan lain.

Ia mengatakan, impian besar menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal terjadi setelah kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2026 di Jakarta awal tahun ini.

Indonesia sebagai tuan rumah juga menunjukkan prestasi luar biasa setelah melaju sampai final untuk pertama kalinya.

Dalam final, Indonesia memaksa tim tersukses langganan Piala Dunia Futsal, Iran, memainkan adu penalti.

Kedua tim imbang 5-5 sampai babak tambahan waktu, hingga Iran meraih trofi keempat belasnya setelah menang adu penalti 5-4.