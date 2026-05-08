Meroket! Timnas Futsal Indonesia Lompat ke Peringkat 14 Dunia

Timnas Futsal Indonesia jumpa Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2026. (Dok. Timnas Futsal)
JawaPos.com - Tim nasional futsal putra Indonesia melonjak ke posisi 14 dunia, dari sebelumnya peringkat 24, berdasarkan data terkini FIFA yang dipublikasikan pada Jumat, dikutip dari ANTARA.
Di lingkup Asia, dikutip dari laman FIFA, Indonesia yang memiliki 1.269,82 poin bertengger di posisi keempat di bawah Iran (1.507,71 poin), Thailand (1.354,78 poin) dan Jepang (1.315,11 poin).
Salah satu faktor yang membuat meningkatnya ranking Indonesia adalah keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia Futsal AFC 2026.
Di turnamen itu, timnas futsal putra Indonesia yang dilatih Hector Souto mengalahkan tim-tim tangguh seperti Vietnam (kini peringkat 22 dunia) dan Jepang.
Pada pertandingan final, Indonesia takluk dari Iran dengan melalui adu penalti dengan skor 4-5 (5-5).
Kemudian, Indonesia juga melaju ke partai puncak Kejuaraan Futsal ASEAN 2026, di mana mereka kalah 1-2 dari tuan rumah Thailand.
Sementara itu, puncak peringkat FIFA untuk timnas futsal putra diisi oleh Brasil, juara Copa America Futsal 2026.
Adapun posisi kedua sampai lima FIFA dihuni oleh Portugal, Spanyol, Argentina dan Iran.
Sama dengan futsal putra, Brasil juga memuncaki peringkat FIFA terbaru di sektor putri, yang diikuti Spanyol, Portugal, Argentina dan Italia untuk melengkapi lima besar.
