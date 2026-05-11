Megawati Hangestri Langsung Tebar Janji Manis usai Gabung Hyundai Hillstate

JawaPos.com–Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi langsung menebar janji manis setelah bergabung dengan klub voli putri Korea Selatan Hyundai Hillstate. Megawati bertekad memberikan penampilan terbaik demi membawa tim asal Suwon tersebut meraih gelar juara pada musim ini.

Megawati resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Hyundai Hillstate lewat akun instagram resmi klub @hdecvolleyballteam pada Senin (11/5) siang WIB. Pemain berjuluk Megatron itu mengisi kuota pemain Asia pada tim asal Suwon tersebut.

Megawati mengaku bangga bisa bergabung dengan Hyundai Hillstate, salah satu klub voli bersejarah di Korea Selatan. Tercatat, klub asal Suwon itu telah mengoleksi tiga gelar juara Liga Voli Korea Selatan (2010/2011, 2015/2016, dan 2023/2024).

”Saya merasa terhormat bisa bermain untuk tim kuat dan bersejarah seperti Hyundai Hillstate,” ucap Megawati, dipetik dari Daum, Senin (11/5).

Pemain kelahiran Jember, Jawa Timur, itu tak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Megawati dengan tegas menyatakan bakal menampilkan performa terbaiknya demi membawa Hyundai Hillstate mencetak gelar keempat.

”Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League,” tegas Megawati.

Megawati menjadi kepingan terakhir Hyundai Hillstate jelang mengarungi kompetisi Liga Voli Korea Selatan 2026/2027. Sebelumnya, sudah ada pemain asing yang lebih dulu diperkenalkan klub, yakni Jordan Wilson dari Amerika Serikat.

Kehadiran Megawati dan Wilson diprediksi membuat Hyundai Hillstate memiliki lini serang kanan dan kiri yang sangat kuat. Kedua pemain asing itu bakal menjadi senjata utama untuk klub asal Suwon tersebut.