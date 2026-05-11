Resmi! Megawati Hangestri Comeback ke Korea Selatan, Gabung Hyundai Hillstate usai Mundur dari Timnas Indonesia 

JawaPos.com - Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi bergabung dengan klub voli putri Korea Selatan, Hyundai Hillstate. Megawati akan memulai petualangan barunya bersama klub tersebut untuk menghadapi kompetisi Liga Voli Korea Selatan 2026/2027.

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Hyundai Hillstate melalui postingan dalam akun instagram resminya @hdecvolleyballteam pada Senin (11/5/2026) siang WIB.

Dengan bangga, mereka mengumumkan Megawati sebagai rekrutan anyar untuk memenuhi kuota asia dalam mengarungi Liga Voli Korea Selatan 2026/2027.

“Megawati Hangestri Pratiwi resmi bergabung bersama Suwon Hyundai E&C Hillstate!,” tulis instagram resmi Hyundai Hillstate.

“Selamat datang, Mega! Kami menyambutmu dengan sepenuh hati,” sambungnya.

Megawati sendiri baru saja sukses mengantarkan Jakarta Pertmaina Enduro meraih gelar juara Proliga 2026. Seiring keberhasil tersebut, pemain berjuluk Megatron itu mulai dikaitkan dengan Hyundai Hillstate.

Sudah Dipantau Kang Sung-hyung Isu tersebut mencuat ketika Megawati tampil membela Jakarta Pertamaina Enduro menghadapi Gresik Phonska Pupuk Indonesia pada partai final Proliga 2026. Pasalnya pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung hadir langsung menyaksikan final leg kedua di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Sabtu (25/4) lalu.

Kehadiran Kang Sung-hyung itu menjadi sinyal kalau Megawati masuk radar Hyundai Hillstate. Dugaan tersebut pun terbukti. Setelah sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro juara Proliga 2026, Megatron resmi kembali melanjutkan kariernya ke Korea Selatan bersama Hyundai Hillstate.

Ini menjadi kali kedua Megawati berkarier di Liga Voli Korea Selatan. Sebelumnya, ia pernah membela Red Sparks selama dua musim beruntun yakni 2023/2024 dan 2024/2025. Dia tampil sangat impresif bersama Red Sparks hingga namanya sangat eksis di Korea Selatan.