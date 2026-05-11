MotoGP Sampai Ikut Sorot Veda Ega Pratama! Konsistensinya di Moto3 2026 Bikin Rival Waspada

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. (Dok. Honda)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian usai finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. Hasil impresif itu membuat akun resmi MotoGP ikut memberikan apresiasi karena konsistensi rider Honda Team Asia tersebut terus terjaga sepanjang musim ini.
Performa Veda Ega Pratama di Le Mans menjadi bukti perkembangan signifikan pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut.
Memulai balapan dari grid keenam, rider berusia 17 tahun itu mampu menjaga ritme dan bersaing di rombongan depan hingga garis finis.
Penampilan stabil Veda Ega Pratama sepanjang Moto3 2026 membuat namanya mulai diperhitungkan di level internasional.
Finis keempat di GP Prancis menjadi catatan penting setelah sebelumnya dia juga sukses merebut podium ketiga di Moto3 Brasil musim ini.
Akun resmi MotoGP bahkan secara khusus menyoroti pencapaian rider Honda Team Asia tersebut di media sosial X.
MotoGP menilai Veda menunjukkan performa konsisten karena rutin menembus posisi enam besar dalam beberapa seri terakhir.
"Veda Pratama terus mencatatkan posisi 6 besar," tulis akun resmi MotoGP usai balapan Moto3 Prancis 2026 selesai digelar.
Sorotan dari MotoGP tersebut menjadi sinyal positif bagi perjalanan karier Veda Ega Pratama di kelas Moto3.
Sebab, tidak banyak pembalap muda Asia yang langsung mampu tampil stabil menghadapi ketatnya persaingan di musim debut penuh mereka.
