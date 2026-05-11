Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 11 Mei 2026 | 15.56 WIB

MotoGP Sampai Ikut Sorot Veda Ega Pratama! Konsistensinya di Moto3 2026 Bikin Rival Waspada

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. (Dok. Honda) - Image

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. (Dok. Honda)

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian usai finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. Hasil impresif itu membuat akun resmi MotoGP ikut memberikan apresiasi karena konsistensi rider Honda Team Asia tersebut terus terjaga sepanjang musim ini.

Performa Veda Ega Pratama di Le Mans menjadi bukti perkembangan signifikan pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut.

Memulai balapan dari grid keenam, rider berusia 17 tahun itu mampu menjaga ritme dan bersaing di rombongan depan hingga garis finis.

Konsistensi Veda Ega Pratama Mulai Jadi Sorotan MotoGP

Penampilan stabil Veda Ega Pratama sepanjang Moto3 2026 membuat namanya mulai diperhitungkan di level internasional.

Finis keempat di GP Prancis menjadi catatan penting setelah sebelumnya dia juga sukses merebut podium ketiga di Moto3 Brasil musim ini.

Akun resmi MotoGP bahkan secara khusus menyoroti pencapaian rider Honda Team Asia tersebut di media sosial X.

MotoGP menilai Veda menunjukkan performa konsisten karena rutin menembus posisi enam besar dalam beberapa seri terakhir.

"Veda Pratama terus mencatatkan posisi 6 besar," tulis akun resmi MotoGP usai balapan Moto3 Prancis 2026 selesai digelar.

Sorotan dari MotoGP tersebut menjadi sinyal positif bagi perjalanan karier Veda Ega Pratama di kelas Moto3.

Sebab, tidak banyak pembalap muda Asia yang langsung mampu tampil stabil menghadapi ketatnya persaingan di musim debut penuh mereka.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Timnas Indonesia Masuk Grup F Piala Asia 2027! Bakal Ladeni Jepang, Qatar, dan Thailand - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Masuk Grup F Piala Asia 2027! Bakal Ladeni Jepang, Qatar, dan Thailand

Senin, 11 Mei 2026 | 14.55 WIB

Berjarak 65 Poin! Veda Ega Pratama Masuk 5 Besar Klasemen Moto3 2026, Indonesia Makin Diperhitungkan - Image
Sports

Berjarak 65 Poin! Veda Ega Pratama Masuk 5 Besar Klasemen Moto3 2026, Indonesia Makin Diperhitungkan

Senin, 11 Mei 2026 | 02.04 WIB

Veda Ega Pratama Mengangkangi Legenda! Debut Pembalap Indonesia Berhasil Salip Marc Marquez dan Valentino Rossi! - Image
Sports

Veda Ega Pratama Mengangkangi Legenda! Debut Pembalap Indonesia Berhasil Salip Marc Marquez dan Valentino Rossi!

Senin, 11 Mei 2026 | 01.26 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore