MotoGP Catalunya Marc Marquez Absen? Mario Aji dan Vega Siap Panaskan Barcelona di Moto2 dan Moto3

JawaPos.com–Ajang MotoGP 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini lewat seri Catalunya yang digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pada 15-17 Mei 2026. Balapan ini diprediksi bakal berlangsung panas karena sejumlah pembalap papan atas datang dengan performa terbaik mereka.

Seri Catalunya menjadi salah satu balapan yang paling dinanti penggemar MotoGP. Selain menghadirkan persaingan sengit di kelas utama, perhatian publik Indonesia juga tertuju kepada Mario Aji di Moto2 serta Veda Ega Pratama di Moto3.

Seluruh rangkaian balapan MotoGP Catalunya 2026 dapat disaksikan secara live streaming melalui platform Vidio yang bekerja sama dengan SPOTV. Penggemar balap motor pun dipastikan tidak akan kehabisan aksi menarik sepanjang akhir pekan nanti.

Sorotan utama tentu mengarah kepada Marc Marquez yang tampil konsisten musim ini. Balapan di tanah Spanyol membuat pembalap tersebut diprediksi tampil lebih agresif demi meraih kemenangan di depan publik sendiri.

Namun, persaingan dipastikan tidak mudah karena sejumlah rival seperti Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, hingga Fabio Quartararo juga sedang berada dalam performa kompetitif.

Aprilia juga datang dengan rasa percaya diri tinggi usai tampil impresif pada seri sebelumnya di Prancis. Jorge Martin menjadi salah satu pembalap yang paling diperhitungkan setelah sukses membawa Aprilia bersaing di papan atas klasemen MotoGP 2026.

Sementara itu, Ducati tetap menjadi ancaman serius di Catalunya. Pecco Bagnaia dipastikan ingin bangkit dan kembali menunjukkan dominasinya setelah mendapat tekanan dari rival-rivalnya dalam beberapa balapan terakhir.

Tak hanya MotoGP, kelas Moto2 juga diprediksi berlangsung menarik. Mario Aji akan kembali berusaha memperbaiki performanya setelah menghadapi tantangan cukup berat pada seri sebelumnya di Le Mans. Pembalap muda Indonesia tersebut masih terus beradaptasi demi bisa bersaing secara konsisten di papan tengah Moto2 musim ini.