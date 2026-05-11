Calon Terkuat Rookie of the Year! Veda Ega Pratama Obrak-abrik 5 Besar Klasemen Moto3 2026

JawaPos.com — Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama makin dekat dengan gelar rookie of the year Moto3 2026 setelah naik ke posisi lima klasemen sementara usai finis keempat di Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. Pembalap Honda Team Asia itu kini mengoleksi 50 poin dan menjadi rookie dengan raihan poin terbanyak, unggul jauh dari rival terdekat Brian Uriarte yang baru mengumpulkan 29 poin.

Performa konsisten Veda Ega Pratama sepanjang awal musim membuat namanya mulai diperhitungkan di persaingan papan atas Moto3 2026.

Dari lima seri yang sudah berlangsung, pembalap asal Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut empat kali finis di posisi enam besar.

Konsistensi Veda Jadi Senjata Utama di Moto3 2026 Veda Ega Pratama menunjukkan perkembangan signifikan pada musim debutnya di Moto3 2026 bersama Honda Team Asia.

Meski berstatus rookie, Veda mampu bersaing dengan para pembalap yang lebih berpengalaman di kelas ringan Grand Prix tersebut.

Pencapaian terbaik Veda musim ini terjadi saat Moto3 Brasil 2026 ketika dirinya sukses finis podium ketiga.

Hasil tersebut menjadi sinyal kuat jika pembalap berusia muda itu punya kapasitas bersaing dalam perebutan podium secara reguler sepanjang musim.