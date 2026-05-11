Timnas Indonesia Masuk Grup F Piala Asia 2027! Bakal Ladeni Jepang, Qatar, dan Thailand

JawaPos.com – Hasil drawing Piala Asia 2027 menempatkan Timnas Indonesia di grup berat. Skuad Garuda tergabung bersama Jepang, Qatar, dan Thailand di Grup F pada undian yang digelar di At-Turaif District, Diriyah, Arab Saudi, Sabtu (9/5).

Indonesia yang berada di pot empat langsung menghadapi lawan-lawan kuat. Jepang datang sebagai tim dengan ranking tertinggi di Asia. Samurai Biru kini menempati peringkat 18 dunia.

Sementara Qatar berstatus juara bertahan Piala Asia. Adapun Thailand merupakan salah satu kekuatan utama Asia Tenggara dengan koleksi gelar Piala AFF terbanyak.

Situasi ini mengingatkan Indonesia pada edisi sebelumnya. Saat itu, skuad Garuda juga satu grup dengan Jepang dan sesama wakil ASEAN. Indonesia akhirnya sukses menembus babak 16 besar setelah meraih satu kemenangan dan dua kekalahan di fase grup.

Meski disebut sebagai grup neraka, pelatih timnas Indonesia John Herdman tetap optimistis. Menurut dia, hasil undian ini justru menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk berkembang.

“Saya pikir hasil drawing ini memberikan kita peluang besar untuk mengambil langkah berikutnya,” ujar Herdman.

Mantan pelatih timnas Kanada itu menilai Indonesia akan mendapatkan pengalaman berharga dengan menghadapi tim-tim elite Asia. Terlebih, target besar Garuda adalah tampil di Piala Dunia 2030.

“Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC, kemudian menghadapi peserta Piala Dunia seperti Qatar, dan juga salah satu rival terbesar kita, Thailand,” lanjutnya.

Herdman mengakui persaingan di Grup F bakal sangat ketat. Namun, dia percaya tantangan tersebut akan membantu perkembangan tim.