Andika Rachmansyah
Senin, 11 Mei 2026 | 04.24 WIB

Ditekuk Pasangan Anyar AS, Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Tersingkir dari Italian Terbuka 2026

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi. (instagram @janicetjen)

JawaPos.com - Perjalanan ganda putri tenis Indonesia, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi, terhenti pada babak pertama Italian Terbuka 2026. Janice/Aldila kalah dramatis dari pasangan anyar Amerika Serikat, Coco Gauff/Caty McNally.

Janice/Aldila kalah dramatis dari pasangan berjuluk McCoco tersebut lewat pertarungan ketat tiga set dengan skor 7-5, 5-7, dan 11-13. Duel tersebut berlangsung di Lapangan 2 Foro Italico, Roma, Italia, Minggu (10/5) sore WIB.

Janice/Aldila sempat tampil kurang meyakinkan pada awal set pertama dan tertinggal 2-5. Namun, pasangan Indonesia mampu bangkit sejak gim kedelapan dan merebut lima gim beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi 7-5.

Memasuki set kedua, pertandingan berlangsung ketat hingga skor 2-2. Gauff/McNally menunjukkan ketangguhannya dengan merebut tiga gim berturut turut dan unggul 5-2 atas Janice/Aldila.

Janice/Aldila sempat menunjukkan perlawanan dengan menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Namun, Gauff/McNally berhasil menutup set kedua dengan kemenangan 7-5 sehingga pertandingan berlanjut ke super tie break.

Pada set penentuan, kedua pasangan bertarung sengit. Janice/Aldila dan Gauff/McNally saling kejar poin hingga menyentuh angka dua digit. Sayang, pada akhirnya Janice/Aldila kalah dari pasangan Amerika Serikat tersebut dengan skor 11-13.

Kekalahan ini menjadi hasil dramatis kedua secara beruntun yang dialami Janice/Aldila di ajang WTA. Sebelumnya, mereka juga tersingkir lewat pertarungan tiga set saat menghadapi pasangan Laura Siegemund/Vera Zvonareva pada perempat final Madrid Open 2026.

Janice/Aldila kalah dari Laura Siegemund/Vera Zvonareva dengan skor 7-5, 5-7, dan 8-10. Duel tersebut terjadi di Lapangan 3 La Caja Magica, Spanyol, pada 28 April 2026.

