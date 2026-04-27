Janice/Aldila Libas Pasangan Ganda Putri Spanyol/Amerika, Maju ke Perempat Final Madrid Open

Petenis ganda putri Indonesia Janice Tjen (kiri) dan Aldila Sutjiadi (kanan). (Nova Wahyudi/Antara)
JawaPos.com–Ganda putri Janice Tjen/Aldila Sutjiadi melangkah ke babak perempat final turnamen tenis bergengsi WTA 1000 Madrid Open 2026. Kepastian ini didapat setelah pasangan Indonesia itu menyingkirkan Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez (Spanyol/Amerika Serikat) dengan 6-4, 6-2.
Laman WTA menyebutkan, bertanding pada 16 besar di Lapangan 5 La Caja Magica, Madrid pada Minggu (26/4) malam WIB, duet Indonesia ini tampil percaya diri dan konsisten mendikte lawan sejak awal laga. Pada set pertama, Janice/Aldila memimpin cepat 2-0. Meski Bucsa/Melichar-Martinez memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan, mereka menjauh hingga 5-2.
Tapi Busca/Melichar-Martinez ua gim beruntun menjadi 5-4. Namun, Janice/Aldila bangkit untuk menutup set pertama dengan 6-4.
Pada set kedua, Janice/Aldila kembali melesat 2-0, walau pasangan Spanyol-AS menekan balik. Tampil solid, duet Indonesia itu menjauh 3-1, kemudian 4-2, sebelum mengakhiri set ini dengan 6-2 oleh servis keras Aldila.
Pada perempat final mereka akan menghadapi ganda putri Laura Siegemund/Vera Zvonareva (Jerman/Rusia), yang menyingkirkan unggulan pertama Sara Errani/Jasmine Paolini.
”Kami berdua bermain sangat baik hari ini, strategi kami dari awal bagus, dan kita bisa terus memimpin momentum dari awal sampai akhir set,” kata Aldila seperti dilansir dari Antara, Senin (27/4).
Kemenangan tersebut sekaligus membalas kekalahan Aldila dan Janice dari pasangan tersebut. Aldila terakhir bertemu dengan Bucsa/Melichar-Martinez pada awal tahun ini di Australian Open ketika berpasangan dengan petenis Spanyol Giuliana Olmos. Pada pertandingan babak kedua Grand Slam pembuka musim tersebut Aldila/Olmos dipaksa menyerah dua set 1-6, 6-7(8).
Janice juga pernah mengalami kekalahan tiga set 7-6(10),4-6, 5-10 dari Bucsa/Melichar-Martinez saat berpasangan dengan petenis Taipei Chan Hao-ching pada babak 16 besar WTA 1000 Indian Wells awal bulan lalu.
”Jadi memang hari ini kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan mereka karena kita sudah pernah tanding melawan mereka,” ujar Aldila.
