Italian Open 2026: Jalan Terjal Janice Tjen/Aldila Sutjiadi, Langsung Tantang Jagoan Amerika Serikat!

JawaPos.com–Ganda putri Indonesia Janice Tjen/Aldila Sutjiadi langsung dihadapkan dengan jalan terjal pada babak pertama Italian Open 2026. Janice/Aldila bakal menghadapi jagoan Amerika Serikat Coco Gauff/Caty McNally di babak pertama dalam turnamen WTA 1000 tersebut.

Dari hasil undian sektor ganda Italian Open 2026, Janice/Aldila berada di bagan bawah. Keuntungannya, duet petenis anyar Indonesia itu terhindar dari pasangan unggulan pertama dari Italia Sara Errani/Jasmine Paolini di babak pertama.

Tapi, Janice/Aldila akan langsung menghadapi Coco Gauff/Caty McNally di babak pertama alias 32 besar Italian Open 2026. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.

Coco Gauff/Caty McNally bukan pasangan unggulan di ajang Italian Open 2026. Namun, namanya cukup harum di dunia tenis dan punya rekam jejak mentereng. Duet berjuluk McCoco itu merupakan pasangan ganda putri Amerika Serikat yang terbilang sangat sukses sejak usia remaja.

Coco Gauff/McNally telah memenangkan tiga gelar ganda WTA dan mencapai satu final Grand Slam. Gelar pertama McCoco sebagai pasangan adalah menjuarai Washington Open 2019. Kemudian di Grand Slam level senior, pasangan Amerika Serikat itu menjadi finalis US Open 2021.

Dengan kematangannya, McCoco jelas menjadi rintangan berat Janice/Aldila. Meski demikian, di olahraga tidak ada yang mustahil. Bukan tidak mungkin pasangan Indonesia itu bisa memberikan efek kejut kepada Coco Gauff/McNally di babak pertama Italian Open 2026.

Jika berhasil melewati Coco Gauff/Caty McNally, Janice/Aldila juga bisa mendapatkan ujian berat lain. Mereka berpotensi bentrok dengan unggulan keempat, Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Kanada/Brasil), di babak kedua atau 16 besar.