Veda Ega Naik ke Posisi 5 Klasemen Moto3 2026 usai GP Prancis

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara Kejuaraan Dunia Moto3 setelah finis keempat pada putaran kelima GP Prancis di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu, dikutip dari ANTARA.

Tambahan 13 poin dari balapan di Le Mans membuat pembalap Honda Team Asia itu kini mengoleksi total 50 poin, sekaligus menggeser Marco Morelli yang turun ke posisi keenam dengan 48 poin.

Veda juga makin mendekati persaingan papan atas klasemen sementara setelah hanya terpaut dua poin dari Valentin Perrone di posisi keempat dan tiga poin dari Alvaro Carpe yang berada di urutan ketiga.

Sementara itu, kemenangan pada GP Prancis membuat Maximo Quiles makin kokoh di puncak klasemen dengan 115 poin.

Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team tersebut unggul 46 poin atas Adrian Fernandez yang menempati posisi kedua dengan 69 poin.

Veda menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu menembus lima besar klasemen sementara Moto3 musim ini.

Hasil di Le Mans juga menjadi finis terbaik kedua Veda sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya sempat merebut podium pada putaran kedua GP Brasil.

Klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis: