Antara
Senin, 11 Mei 2026 | 00.24 WIB

Veda Ega Naik ke Posisi 5 Klasemen Moto3 2026 usai GP Prancis

Veda Ega Pratama (Instagram @honda_team_asia)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara Kejuaraan Dunia Moto3 setelah finis keempat pada putaran kelima GP Prancis di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu, dikutip dari ANTARA.

Tambahan 13 poin dari balapan di Le Mans membuat pembalap Honda Team Asia itu kini mengoleksi total 50 poin, sekaligus menggeser Marco Morelli yang turun ke posisi keenam dengan 48 poin.

Veda juga makin mendekati persaingan papan atas klasemen sementara setelah hanya terpaut dua poin dari Valentin Perrone di posisi keempat dan tiga poin dari Alvaro Carpe yang berada di urutan ketiga.

Sementara itu, kemenangan pada GP Prancis membuat Maximo Quiles makin kokoh di puncak klasemen dengan 115 poin.

Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team tersebut unggul 46 poin atas Adrian Fernandez yang menempati posisi kedua dengan 69 poin.

Veda menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu menembus lima besar klasemen sementara Moto3 musim ini.

Hasil di Le Mans juga menjadi finis terbaik kedua Veda sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya sempat merebut podium pada putaran kedua GP Brasil.

Klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis:

  1. Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) 115 poin
  2. Adrian Fernandez (Leopard Racing) 69 poin
  3. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) 53 poin
  4. Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) 52 poin
  5. Veda Ega Pratama (Honda Team Asia) 50 poin
  6. Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) 48 poin
  7. Guido Pini (Leopard Racing) 46 poin
  8. David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 41 poin
  9. Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) 29 poin
  10. Joel Esteban (LEVEL UP-MTA) 24 poin
  11. Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) 23 poin
  12. Alvaro Cruces (CIP Green Power) 23 poin
  13. David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 22 poin
  14. Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) 21 poin
  15. Hakim Danish (AEON Credit-MT Helmets-MSI) 18 poin
  16. Casey O'Gorman (SIC58 Squadra Corse) 16 poin
  17. Eddie O'Shea (GRYD-MLav Racing) 14 poin
  18. Scott Ogden (CIP Green Power) 10 poin
  19. Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) 8 poin
  20. Joel Kelso (GRYD-MLav Racing) 8 poin
  21. Ryusei Yamanaka (AEON Credit-MT Helmets-MSI) 6 poin
  22. Luca Rammerstorfer (SIC58 Squadra Corse) 2 poin
  23. Máximo Uriarte (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 2 poin
  24. Zyusuke Mitani (Honda Team Asia) 0 poin
  25. Ruche Moodley (CODE Motorsports) 0 poin
  26. Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) 0 poin
  27. Cormac Buchanan (CODE Motorsports) 0 poin
Editor: Banu Adikara
