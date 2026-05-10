Veda Ega Naik ke Posisi 5 Klasemen Moto3 2026 usai GP Prancis

Veda Ega Pratama (Instagram @honda_team_asia)
JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara Kejuaraan Dunia Moto3 setelah finis keempat pada putaran kelima GP Prancis di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu, dikutip dari ANTARA.
Tambahan 13 poin dari balapan di Le Mans membuat pembalap Honda Team Asia itu kini mengoleksi total 50 poin, sekaligus menggeser Marco Morelli yang turun ke posisi keenam dengan 48 poin.
Veda juga makin mendekati persaingan papan atas klasemen sementara setelah hanya terpaut dua poin dari Valentin Perrone di posisi keempat dan tiga poin dari Alvaro Carpe yang berada di urutan ketiga.
Baca Juga:Hasil Moto3 Prancis 2026: Veda Ega Pratama Nyaris Podium, Bangkit dari Posisi 14 hingga Finis Keempat!
Sementara itu, kemenangan pada GP Prancis membuat Maximo Quiles makin kokoh di puncak klasemen dengan 115 poin.
Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team tersebut unggul 46 poin atas Adrian Fernandez yang menempati posisi kedua dengan 69 poin.
Veda menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu menembus lima besar klasemen sementara Moto3 musim ini.
Hasil di Le Mans juga menjadi finis terbaik kedua Veda sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya sempat merebut podium pada putaran kedua GP Brasil.
Klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis:
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium