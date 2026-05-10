Start dari Grid 6 di Moto3 Prancis 2026, Veda Ega Siap Bersaing Perebutkan Podium

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menatap balapan Moto3 Prancis 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Pembalap muda Indonesia itu optimistis bisa bersaing untuk memperebutkan podium dalam balapan yang bergulir di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu (10/5/2026) sore WIB.

Veda Ega pecaya diri setelah menutup rangkaian hari kedua Moto3 Prancis 2026 dengan hasil manis. Pasalnya, ia berhasil mengamankan tempat keenam dengan mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 40,304 detik pada sesi kualfikasi, Sabtu (9/5) kemarin.

"Di Q2 akhirnya saya merasa nyaman dan saya bisa mendorong motor sesuai keinginan saya. Saya sangat senang dengan waktu putaran dan hasilnya karena kami berjuang di dekat posisi terdepan selama seluruh sesi," kata Veda Ega dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Minggu (10/5).

Modal manis tersebut membuat Veda Ega siap untuk beraksi pada balapan utama Moto3 Prancis 2026. Pembalap berusia 17 tahun itu percaya diri bisa bersaing dalam perebutan podium, karena akan memulai balapan dari posisi keenam.

"Sekarang saya merasa jauh lebih percaya diri dengan motor dan juga dengan diri saya sendiri menjelang balapan Minggu. Kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi perasaannya positif dan saya siap untuk bertarung," ungkap Veda Ega.

Di sisi lain, Veda Ega juga sempat mengungkapkan perasaannya selama sesi latihan dan kualifikasi Moto3 Prancis 2026. Dia mengakui sempat merasakan kendala pada motornya.

"Hari Sabtu jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Sejujurnya, selama sebagian besar akhir pekan kami kesulitan menemukan pengaturan dan feeling terbaik dengan motor, terutama selama sesi pagi di mana saya sama sekali tidak senang dengan posisi dan waktu putaran," ujar Veda Ega.

"Tetapi tim bekerja sangat keras dan sebelum kualifikasi kami mengubah beberapa pengaturan pada motor yang langsung memberi saya kepercayaan diri yang jauh lebih besar," lanjutnya.