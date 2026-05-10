Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 10 Mei 2026 | 17.01 WIB

Start dari Grid 6 di Moto3 Prancis 2026, Veda Ega Siap Bersaing Perebutkan Podium

Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Prancis 2026 dari posisi keenam di Sirkuit Le Mans. (Honda) - Image

Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Prancis 2026 dari posisi keenam di Sirkuit Le Mans. (Honda)

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menatap balapan Moto3 Prancis 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Pembalap muda Indonesia itu optimistis bisa bersaing untuk memperebutkan podium dalam balapan yang bergulir di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu (10/5/2026) sore WIB.

Veda Ega pecaya diri setelah menutup rangkaian hari kedua Moto3 Prancis 2026 dengan hasil manis. Pasalnya, ia berhasil mengamankan tempat keenam dengan mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 40,304 detik pada sesi kualfikasi, Sabtu (9/5) kemarin.

"Di Q2 akhirnya saya merasa nyaman dan saya bisa mendorong motor sesuai keinginan saya. Saya sangat senang dengan waktu putaran dan hasilnya karena kami berjuang di dekat posisi terdepan selama seluruh sesi," kata Veda Ega dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Minggu (10/5).

Modal manis tersebut membuat Veda Ega siap untuk beraksi pada balapan utama Moto3 Prancis 2026. Pembalap berusia 17 tahun itu percaya diri bisa bersaing dalam perebutan podium, karena akan memulai balapan dari posisi keenam.

"Sekarang saya merasa jauh lebih percaya diri dengan motor dan juga dengan diri saya sendiri menjelang balapan Minggu. Kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi perasaannya positif dan saya siap untuk bertarung," ungkap Veda Ega.

Di sisi lain, Veda Ega juga sempat mengungkapkan perasaannya selama sesi latihan dan kualifikasi Moto3 Prancis 2026. Dia mengakui sempat merasakan kendala pada motornya.

"Hari Sabtu jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Sejujurnya, selama sebagian besar akhir pekan kami kesulitan menemukan pengaturan dan feeling terbaik dengan motor, terutama selama sesi pagi di mana saya sama sekali tidak senang dengan posisi dan waktu putaran," ujar Veda Ega.

"Tetapi tim bekerja sangat keras dan sebelum kualifikasi kami mengubah beberapa pengaturan pada motor yang langsung memberi saya kepercayaan diri yang jauh lebih besar," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Veda Ega berstatus sebagai rookie Moto3. Meski demikian, performa rider kelahiran Gunungkidul itu sukses menyedot perhatian dunia balap karena tampil cukup kompetitif di empat seri balapan awal musim ini. Puncaknya, ia berhasil merebut podium ketiga di Moto3 Brasil 2026.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis 2026! Ujian Konsistensi Rookie Veda Ega Pratama - Image
Sports

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis 2026! Ujian Konsistensi Rookie Veda Ega Pratama

Minggu, 10 Mei 2026 | 16.30 WIB

Cerita Balik Layar Ganasnya Rookie Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026! Le Mans Dibuat Panas Sejak Kualifikasi - Image
Sports

Cerita Balik Layar Ganasnya Rookie Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026! Le Mans Dibuat Panas Sejak Kualifikasi

Minggu, 10 Mei 2026 | 16.18 WIB

Veda Ega Pratama Bikin Geger Moto3 Prancis 2026! Tiba-tiba Ngamuk di Kualifikasi Le Mans - Image
Sports

Veda Ega Pratama Bikin Geger Moto3 Prancis 2026! Tiba-tiba Ngamuk di Kualifikasi Le Mans

Minggu, 10 Mei 2026 | 16.04 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore