Hasil Kualifikasi Moto3 Prancis 2026! Veda Ega Pratama Bikin Kejutan di Le Mans, Start Keenam Kejar Potensi Podium

Veda Ega Pratama tampil impresif dan akan start dari posisi keenam pada Moto3 Grand Prix Prancis 2026 di Le Mans. (Honda)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Grand Prix Prancis 2026 dari posisi keenam usai tampil impresif pada sesi kualifikasi di Sirkuit Le Mans, Sabtu (9/10/2026). Rider muda Tanah Air itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,304 detik dan sempat bersaing di papan atas sepanjang sesi Q2.
Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Veda Ega Pratama untuk menghadapi balapan utama Moto3 Prancis.
Start dari baris kedua membuka peluang besar bagi pembalap Indonesia itu untuk bersaing memperebutkan podium di salah satu seri paling bergengsi musim ini.
Veda Ega Pratama langsung menunjukkan kecepatan sejak awal sesi Q2 berlangsung di Le Mans.
Pembalap muda Indonesia itu sempat menempati posisi keempat setelah mencatatkan lap kompetitif pada percobaan pertamanya.
Persaingan di Moto3 berlangsung sangat ketat karena selisih waktu antarpembalap hanya terpaut sepersekian detik.
Namun, Veda tetap mampu menjaga ritme dan terus mencoba mempertajam catatan waktunya demi mengamankan posisi start terbaik.
Enam menit jalannya sesi, Veda sukses memperbaiki waktunya hingga naik ke posisi kedua sementara. Catatan tersebut membuatnya hanya kalah cepat dari pembalap Spanyol Maximo Quiles yang tampil dominan sejak awal kualifikasi.
Momentum itu membuat peluang Veda untuk mengunci barisan depan semakin terbuka. Penampilan konsisten pembalap Indonesia tersebut juga mendapat sorotan karena mampu bersaing dengan para rider papan atas Moto3 musim ini.
