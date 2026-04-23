Perubahan Pola Latihan Pengaruhi Inovasi Perlengkapan Atlet

JawaPos.com–Brand olahraga lokal menegaskan arah pengembangan produk yang lebih dekat dengan kebutuhan atlet dan pegiat olahraga. Inovasi produk dihadirkan untuk sejumlah cabang olahraga, mulai sepak bola, futsal, hingga lari.
Senior Brand Communication Manager Ortuseight Yuda Amardika mengatakan, perubahan pola latihan atlet saat ini memengaruhi arah inovasi. Kini, banyak atlet tak hanya berlatih di lapangan, tetapi juga menjalani sesi gym secara khusus sehingga membutuhkan perlengkapan yang lebih spesifik.
”Sekarang atlet tidak hanya fokus di lapangan. Mereka punya sesi gym khusus, jadi butuh sepatu yang memang didesain untuk itu,” jelas Yuda.
Perhatian terbesar justru tertuju pada sepatu track and field (spike) dan sepatu hybrid sport. Menurut Yuda, dua kategori itu masih memiliki ruang besar di pasar nasional karena ketersediaannya terbatas.
”Atlet di Indonesia masih kesulitan mencari sepatu spike dengan spesifikasi tinggi. Harganya mahal dan barangnya jarang,” ujar Yuda.
Dia menegaskan, Ortuseight ingin mengisi kebutuhan tersebut melalui produk lokal dengan standar kompetitif. Selain alas kaki, Ortuseight juga mengenalkan inovasi apparel melalui lima teknologi utama, yakni OrtDry, LaserCut, Seamless Bond, UV Block System, dan OrtCool. Teknologi itu dirancang untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menunjang performa pengguna saat berolahraga.
Dari sisi kesiapan, sejumlah produk anyar tersebut disebut telah melalui uji coba di level kompetisi. Bahkan, salah satunya sudah dipakai dalam ajang internasional di Singapura dan mampu meraih podium.
”Kami menargetkan beberapa produk mulai tersedia di pasar pada Mei 2026. Sementara untuk sepatu track and field, proses registrasi ke federasi atletik dunia tengah dilakukan agar dapat digunakan secara resmi di kompetisi internasional,” terang Yuda.
Brand olahraga lokal Ortuseight membuka musim 2026 dengan memperkenalkan sejumlah inovasi produk. Momentum ini dimanfaatkan para distributor, mitra, media, serta pelaku industri dapat melihat langsung pengembangan terbaru yang disiapkan.
