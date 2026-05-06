Victor Wembanyama Catat Rekor! Bikin 12 Blok saat Spurs Kalah dari Timberwolves di Playoff NBA

JawaPos.com - Catatan bersejarah tidak selalu berakhir dengan indah. Victor Wembanyama misalnya. Dia mencetak triple-double langka dengan 12 blok.

Namun, San Antonio Spurs tetap tumbang 102-104 dari Minnesota Timberwolves pada game pertama semifinal Wilayah Barat, Selasa (5/5) . Spurs keok di kandang sendiri, Frost Bank Center.

Wembanyama mengakhiri laga dengan 11 poin, 15 rebound, dan 12 blok. Jumlah blok tersebut jadi rekor baru dalam satu pertandingan playoff NBA, melampaui rekor 10 blok yang pernah dicatatkan Hakeem Olajuwon (1990), Mark Eaton (1985) dan Andrew Bynum (2012).

Meski tampil dominan saat bertahan, Wembanyama belum puas.

“Saya merasa harus lebih pintar menggunakan energi. Jelas saya banyak menggunakannya hanya di satu sisi lapangan. Di sisi lain, secara ofensif, saya memakai terlalu banyak energi untuk hal-hal yang tidak benar-benar membantu tim. Itu tanggung jawab saya,” ujarnya dikutip dari ESPN.

Wemby -sapaan akrabnya- memang hanya mencatatkan akurasi tembakan 29 persen lawan Timberwolves. Dia juga gagal memasukkan seluruh delapan percobaan tripoin. Itu jadi catatan terburuk satu pemain dalam sejarah playoff Spurs.

Wembanyama juga tampak kesulitan menghadapi duet Rudy Gobert dan Julius Randle. Gobert, peraih empat kali Defensive Player of the Year, lebih banyak menjaga di paruh pertama. Sementara Randle mengambil alih di babak kedua.

“Sejujurnya, saya perlu melihat ulang rekaman untuk memahami dinamika permainan. Saat ini masih terasa kabur,” kata Wembanyama.