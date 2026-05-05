Laga Semifinal Barat NBA: Timberwolves Jinakkan Spurs 104-102

JawaPos.com - Minnesota Timberwolves menundukkan San Antonio Spurs 104-102 pada laga pertama semifinal Wilayah Barat NBA 2025/2026 di San Antonio, Selasa WIB, lewat kontribusi Anthony Edwards yang kembali dari cedera, dikutip dari ANTARA.

Mengutip laman resmi NBA, Edwards mencetak 18 poin dalam laga tersebut meski sebelumnya diperkirakan absen setidaknya dua pertandingan akibat cedera lutut kiri yang dialaminya pada 25 April.

Dia tampil efektif dengan memasukkan delapan dari 13 tembakan selama 25 menit bermain setelah masuk dari bangku cadangan.

Kemenangan Timberwolves tidak lepas dari performa solid Julius Randle yang membukukan 21 poin dan 10 rebound. Minnesota mampu mempertahankan keunggulan tipis hingga akhir laga meski mendapat tekanan dari tuan rumah.

Di kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil dominan dengan mencatatkan triple-double, yakni 11 poin, 15 rebound, dan 12 blok. Catatan tersebut menjadi rekor baru NBA untuk jumlah blok terbanyak dalam satu gim playoff sejak statistik blok mulai dicatat pada musim 1973-1974.

San Antonio sempat memangkas ketertinggalan menjadi 102-104 melalui steal Devin Vassell yang berujung layup Dylan Harper dengan 31 detik tersisa. Namun, peluang terakhir Julian Champagnie gagal berbuah angka setelah tembakan tiga angkanya pada buzzer melenceng.

Selain Wembanyama, Harper menyumbang 18 poin bagi Spurs, sementara Champagnie dan Stephon Castle masing-masing menambahkan 17 poin. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Spurs dalam 17 gim pembuka seri playoff terakhir mereka di kandang.

Minnesota menghadapi kondisi skuad yang belum sepenuhnya pulih dengan absennya Donte DiVincenzo akibat cedera tendon Achilles dan Ayo Dosunmu karena cedera betis.