NBA: Philadelphia 76ers Bekuk Boston Celtics, Joel Embiid Tampil Dominan usai Dibekap Cedera

JawaPos.com - Philadelphia 76ers sukses menyingkirkan Boston Celtics dari putaran pertama playoff NBA Wilayah Timur seusai bangkit dari ketertinggalan 1-3 dan melunasinya dengan menang 109-100 pada Gim 7 untuk mengunci kemenangan seri 4-3 di Boston, Amerika Serikat, Minggu WIB.

"Kami punya kesempatan mengalahkan mereka tiga tahun lalu, tapi tidak berhasil. Kali ini kami datang dan menyelesaikannya," kata bintang 76ers Tyrese Maxey selepas Gim 7 seperti dikutip dari laman NBA.

Bintang 76ers yang baru sembuh dari cedera Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin, 12 rebound, dan enam assist, sementara Maxey menambahkan 30 poin, 11 rebound, dan tujuh assist untuk memimpin Philadelphia mengamankan kemenangan di kandang lawan.

76ers yang merupakan tim peringkat ketujuh, selanjutnya akan menghadapi tim peringkat ketiga New York Knicks pada Gim 1 Semifinal Wilayah Timur yang dijadwalkan berlangsung Selasa (5/5).

Tuan rumah bermain tanpa Jayson Tatum yang absen akibat masalah lutut kiri. Kondisi itu baru diketahui menjelang pertandingan sehingga Celtics harus melakukan perubahan besar pada susunan pemain inti mereka.

Jaylen Brown memimpin Celtics dengan 33 poin dan sembilan rebound, sementara Derrick White menambahkan 26 poin. Namun, mereka kembali kesulitan dalam akurasi tembakan tiga angka dengan hanya mengkonversi 13 dari 49 percobaan.

Brown mengakui kehadiran Embiid menjadi faktor pembeda dalam seri ini.

"Dia memberi tekanan besar kepada kami," katanya.

Philadelphia mengontrol jalannya pertandingan hampir sepanjang laga dengan hanya tertinggal selama 31 detik. Keunggulan lima poin saat turun minum sempat diperlebar menjadi 18 poin pada kuarter ketiga.