Rizka Perdana Putra
Senin, 4 Mei 2026 | 17.23 WIB

76ers Sukses Comeback di Kandang Celtics! Boston Kehabisan Taji, Sixers Menari Lagi

Pemain Philadelphia 76ers Joel Embiid menjadi pembeda dalam kemenangan timnya atas Boston Celtics di Playoff NBA 2026. (Dok. X/@Sixers)

JawaPos.com- Hitung-hitungan di atas kertas sempat menempatkan Boston Celtics sebagai unggulan menghadapi Philadelphia 76ers. Celtics unggul 3-1 hingga game keempat. Dalam 32 kali kesempatan unggul 3-1 sebelumnya, mereka tak pernah sekalipun gagal lolos dalam sebuah seri playoff NBA.

Namun, rekor superior itu runtuh kemarin (3/5). Celtics dipastikan tersingkir setelah kalah 100-109 dari Sixers di kandang sendiri, TD Garden. Hasil tersebut membuat tim unggulan kedua Wilayah Timur tersebut kalah agregat 3-4 dalam format best-of-seven.

Meski begitu, tak ada reaksi berlebihan di ruang ganti Celtics. Tim tersukses NBA dengan 18 gelar juara tersebut paham, jika kekuatan mereka berkurang karena absennya Jayson Tatum. Dia harus absen di laga pamungkas karena masalah lutut kiri. 

Pelatih Celtics, Joe Mazzulla bahkan harus menurunkan susunan pemain yang belum pernah dicoba sepanjang musim kemarin. Dampaknya langsung terasa: Jaylen Brown dkk sempat tertinggal dua digit di kuarter pertama.

“Musim yang hebat. Memang, musim ini tidak berakhir seperti yang kami inginkan, tetapi tidak ada yang perlu membuat kami berkecil hati,” ujar Brown dikutip dari Yahoo Sports. “Ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Kami bisa menjadi lebih baik,” tambah guard Payton Pritchard.

Di sisi lawan, Sixers justru membalik catatan buruk. Sebelum seri lawan Celtics, mereka memiliki rekor 0-18 saat tertinggal 1-3. Kemenangan di Boston menjadikan 76ers sebagai tim ke-14 dalam sejarah NBA yang berhasil melakukan comeback setelah tertinggal 1-3.

Joel Embiid jadi bintang. Pemain yang sempat absen di tiga game pertama lawan Celtics tersebut mencetak 34 poin, 12 rebound, dan 6 assist. Selain itu, ada juga Tyrese Maxey yang tampil apik di kuarter keempat. Guard 25 tahun tersebut mencetak 8 dari 10 poin terakhir bagi Sixers.

Selanjutnya, Sixers akan menghadapi New York Knicks dalam semifinal Wilayah Timur. Game pertama akan dimulai Selasa (5/5) esok. 

