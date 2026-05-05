Laga Semifinal Timur NBA: Knicks Hancurkan 76ers 137-98

JawaPos.com - New York Knicks menghancurkan Philadelphia 76ers 137-98 pada laga pertama semifinal Wilayah Timur NBA 2025/2026 di New York, Selasa WIB, untuk melanjutkan tren dominan mereka di babak playoff, dikutip dari ANTARA.

“Kami bermain baik, tetapi itu tidak berarti apa-apa jika kami tidak bisa menemukan cara meraih tiga kemenangan lagi,” kata pemain Knicks Karl-Anthony Towns, dikutip dari laman resmi NBA.

Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks dengan mencetak 35 poin, termasuk 27 poin pada babak pertama. Penampilan efisien tersebut membantu Knicks langsung mengendalikan permainan sejak awal.

Knicks tampil sangat efektif dengan akurasi tembakan mencapai 63 persen dan sempat unggul hingga 40 poin. Mereka juga mencatat sejarah sebagai tim pertama di NBA yang memenangi tiga laga playoff beruntun dengan selisih minimal 25 poin.

OG Anunoby menambahkan 18 poin dengan akurasi tujuh bola masuk dari total delapan tembakan, sementara Towns dan Mikal Bridges masing-masing menyumbang 17 poin.

Towns juga mencatatkan enam rebound dan enam assist dalam 20 menit bermain.

Brunson menilai peningkatan fokus menjadi kunci performa timnya setelah sempat tertinggal dalam seri putaran pertama.

Dia mengatakan perhatian terhadap detail permainan kini memberikan dampak besar, termasuk dalam kemenangan dengan margin besar.