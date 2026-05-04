Janice Tjen Hadapi Peyton Stearns di Babak Pertama WTA 1000 Italia Open 2026

JawaPos.com–Petenis putri Indonesia Janice Tjen memulai kiprahnya di ajang WTA 1000 Italia Open 2026 dari babak pertama alias 128 besar. Datang sebagai debutan, Janice akan menghadapi petenis Amerika Serikat Peyton Stearns, di babak tersebut.

Ajang Italia Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Forum Italia, Roma, pada 5-17 Mei 2026. Kini, hasil undian turnamen tanah liat tersebut telah diketahui.

Berdasar hasil undian, Janice akan melawan Stearns. Ini menjadi pertemuan pertama bagi kedua pemain di ajang WTA Tour.

Secara peringkat, Janice lebih unggul. Petenis kelahiran Jakarta itu kini tengah menempati posisi ke-40 dunia, sementara Stearns di urutan ke-49 dunia.

Jika mampu mengatasi Stearns, Janice sudah ditunggu oleh petenis unggulan ke-17 asal Amerika Serikat Madison Keys. Keys tak perlu mengeluarkan keringat untuk masuk ke babak 64 besar, karena mendapat bye.

Di jalur yang sama, terdapat petenis Kanada Victoria Mboko, yang berstatus unggulan ke-10. Janice dan Mboko berpotensi bersua di babak 32 besar jika keduanya kompak meraih hasil positif.

Sepanjang musim ini, Janice telah tampil di sejumlah turnamen WTA 1000, termasuk Qatar Open, Dubai Championship, Indian Wells, dan Miami Open. Italia Open 2026 akan menjadi ajang debut petenis Indonesia tersebut.

Turnamen di Roma menjadi kesempatan bagi Janice untuk memperbaiki hasil pada turnamen sebelumnya di Madrid Open 2026. Dalam turnamen tersebut, langkahnya disetop petenis Rusia, Liudmimla Samsonova, pada babak kedua.