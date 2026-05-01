Bersaing dengan Nama Besar! Janice Tjen akan Tampil di WTA Italia Open 2026

JawaPos.com - Petenis putri Indonesia, Janice Tjen, dipatikan tampil di ajang Italia Open 2026. Janice pun bakal bersaing dengan nama besar pada ajang WTA 1000 tersebut.

Ajang Italia Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Forum Italia, Roma, pada 5-17 Mei 2026 mendatang. WTA pun telah mengumumkan daftar pemain yang akan beraksi di turnamen tanah liat itu pun telah diketahui.

Mengutip dari situs resmi WTA, nama Janice masuk dalam daftar pemain yang berkasi di WTA 1000 Italia Open 2026 pada kategori tunggal putri. Petenis ranking 39 dunia itu akan langsung beraksi di babak utama, tanpa perlu mengikuti kualifikasi.

Janice pun akan bersaing dengan petenis top dunia seperti Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Iga Swiatek, hingga Jessica Pegula. Petenis asal Italia, Jasmine Paolini, yang merupakan juara bertahan juga kembali ambil bagian dalam Italia Open 2026.

Di Italia Open 2026, Janice tidak hanya akan main pada nomor tunggal saja, melainkan juga ada kategori ganda. Nama petenis berusia 23 tahun itu juga terdaftar pada nomor ganda.

Janice akan bertandem dengan kompatriotnya, Aldila Sutjiadi. Pasangan Indonesia itu langsung bermain di babak utama Italia Open 2026, tanpa harus melewati babak kualifikasi. Artinya, mereka langsung melanjutkan perjuangannya setelah sebelumnya mengikuti Madrid Open 2026.

Di Madrid Open 2026, Janice yang bermain di sektor tunggal harus tersingkir di babak kedua. Langkah petenis ranking 39 dunia itu disetop oleh Liudmila Samsonova asal Rusia.

Meski tersingkir di babak kedua pada nomor tunggal, perjalanan Janice di nomor ganda cukup ciamik bersama Aldila. Mereka berhasil melesat hingga babak perempat final Madrid Open 2026.