Disetop Pemain Unggulan, Janice Tjen Gugur di Babak Kedua Madrid Open 2026

Petenis Indonesia Janice Tjen. (Dok. WTA)
JawaPos.com–Langkah petenis Indonesia Janice Tjen terhenti di babak kedua Madrid Open 2026. Petenis kelahiran Jakarta itu gugur usai kalah dari pemain unggulan asal Rusia Liudmila Samsonova.
Janice Tjen takluk dari Samsonova dalam dua set langsung dengan skor telak 2-6, dan 1-6. Pertandingan babak 64 besar Madrid Open 2026 itu berlangsung di Lapangan 8 La Caja Magica, Jumat (24/4).
Janice Tjen sejatinya tampil cukup baik pada awal set pertama. Petenis andalan Indonesia itu sempat ungguli Samsonova dengan skor 2-1. Tapi sayangnya, dia tidak mampu menahan dominasi Samsonova hingga kecolongan dalam lima gim beruntun dan kalah pada set pertama.
Di set kedua, Janice kembali kesulitan meredam agresivitas Samsonova. Petenis berusia 23 tahun itu juga kerap melakukan kesalahan sendiri sehingga membuat lawannya mendapat poin secara cuma-cuma.
Ini menjadi kekalahan kedua yang ditelan Janice Tjen dari Luidmila Samsonova. Sebelumnya, kedua petenis pernah saling berhadapan di ajang Abu Dhabi 2026 pada Februari.
Meski gugur, perjuangan Janice di Madrid Open 2026 belum berakhir. Pasalnya, Dia masih akan bermain di nomor ganda bersama Aldila Sutjiadi, yang sudah melaju ke babak kedua.
Mereka melaju ke babak tersebut usai meraih kemenangan atas pasangan Eropa, Marta Kostyuk (Ukraina) dan Clara Tauson (Denmark). Janice/Aldila menang lewat pertarungan dua set dengan skor 6-3, 7-6 (7-1) di Lapangan 8 La Caja Magica, Kamis (23/4) malam WIB.
Selanjutnya di babak kedua pasangan Janice Tjen/Aldila Sutjiadi akan menantang pemenang duel Jepang-Taiwan Eri Hozumi/Wu Fang-hsien melawan Cristina Bucșa/Nicole Melichar-Martinez, duet gado-gado Spanyol dan Amerika Serikat.
