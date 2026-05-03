Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Senin, 4 Mei 2026 | 04.44 WIB

Ada Kesalahan Administrasi, BWF Klarifikasi Susunan Pemain Final Thomas Cup 2026

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengklarifikasi revisi susunan pemain tim Prancis untuk final Piala Thomas 2026 menghadapi China setelah terjadi kesalahan administratif dalam pengajuan daftar pemain. (Dok. Vidio) - Image

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengklarifikasi revisi susunan pemain tim Prancis untuk final Piala Thomas 2026 menghadapi China setelah terjadi kesalahan administratif dalam pengajuan daftar pemain. (Dok. Vidio)

JawaPos.com - Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengklarifikasi revisi susunan pemain tim Prancis untuk final Piala Thomas 2026 menghadapi China setelah terjadi kesalahan administratif dalam pengajuan daftar pemain.

Dalam klarifikasi resminya, Minggu, BWF menyebut Lucas Renoir sebelumnya tercantum dalam sektor ganda putra menggantikan Christo Popov. Setelah ditinjau, kesalahan tersebut diterima sebagai kekeliruan administrasi sehingga perubahan lineup disahkan.

BWF menyatakan keputusan diambil berdasarkan General Competition Regulations 17.1.1, dan kedua tim telah diberi tahu mengenai revisi tersebut. Susunan pemain dan urutan pertandingan final kemudian dipublikasikan ulang.

Perubahan itu membuat Prancis menurunkan komposisi terbaik dengan mengandalkan tiga tunggal saat menantang China pada laga puncak di Horsens, Denmark, Minggu mulai pukul 23.00 WIB.

Partai pertama akan mempertemukan tunggal putra nomor satu China Shi Yuqi melawan Christo Popov. Laga ini diprediksi menjadi ujian berat Prancis mengingat Shi tampil konsisten sepanjang turnamen.

Pada partai kedua, Alex Lanier akan menghadapi Li Shifeng. Duel ini menarik karena mempertemukan "rising star" Prancis dengan pemain China yang memiliki pengalaman di level elite.

Toma Junior Popov kemudian menghadapi Weng Hongyang pada partai ketiga.

Dalam sektor ganda, pasangan Eloi Adam/Leo Rossi akan turun pada partai keempat melawan He Jiting/Ren Xiangyu.

Sementara partai kelima menghadirkan duet kakak beradik Toma Junior Popov/Christo Popov menghadapi pasangan unggulan China Liang Weikeng/Wang Chang.

Masuknya Christo Popov dalam daftar akhir memberi tambahan kekuatan penting bagi Prancis. Selain menjadi andalan tunggal pertama, ia juga diplot tampil dalam ganda kedua bersama sang kakak.

Langkah itu menunjukkan Prancis siap mengambil risiko besar demi mengejar sejarah menjuarai Piala Thomas untuk pertama kali.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Sistem Skor BWF Berubah, Format 15 Poin Bulutangkis Mulai Berlaku 2027 - Image
Sports

Sistem Skor BWF Berubah, Format 15 Poin Bulutangkis Mulai Berlaku 2027

Minggu, 3 Mei 2026 | 23.22 WIB

Sah! BWF Tetapkan Sistem Skor 15x3 Mulai 2027, PBSI Siapkan Strategi - Image
Sports

Sah! BWF Tetapkan Sistem Skor 15x3 Mulai 2027, PBSI Siapkan Strategi

Minggu, 26 April 2026 | 06.26 WIB

BWF Gandeng BK8 News untuk Thomas & Uber Cup Finals 2026 - Image
Sports

BWF Gandeng BK8 News untuk Thomas & Uber Cup Finals 2026

Jumat, 24 April 2026 | 13.00 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore