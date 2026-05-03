Ada Kesalahan Administrasi, BWF Klarifikasi Susunan Pemain Final Thomas Cup 2026

JawaPos.com - Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengklarifikasi revisi susunan pemain tim Prancis untuk final Piala Thomas 2026 menghadapi China setelah terjadi kesalahan administratif dalam pengajuan daftar pemain.
Dalam klarifikasi resminya, Minggu, BWF menyebut Lucas Renoir sebelumnya tercantum dalam sektor ganda putra menggantikan Christo Popov. Setelah ditinjau, kesalahan tersebut diterima sebagai kekeliruan administrasi sehingga perubahan lineup disahkan.
BWF menyatakan keputusan diambil berdasarkan General Competition Regulations 17.1.1, dan kedua tim telah diberi tahu mengenai revisi tersebut. Susunan pemain dan urutan pertandingan final kemudian dipublikasikan ulang.
Perubahan itu membuat Prancis menurunkan komposisi terbaik dengan mengandalkan tiga tunggal saat menantang China pada laga puncak di Horsens, Denmark, Minggu mulai pukul 23.00 WIB.
Partai pertama akan mempertemukan tunggal putra nomor satu China Shi Yuqi melawan Christo Popov. Laga ini diprediksi menjadi ujian berat Prancis mengingat Shi tampil konsisten sepanjang turnamen.
Pada partai kedua, Alex Lanier akan menghadapi Li Shifeng. Duel ini menarik karena mempertemukan "rising star" Prancis dengan pemain China yang memiliki pengalaman di level elite.
Toma Junior Popov kemudian menghadapi Weng Hongyang pada partai ketiga.
Dalam sektor ganda, pasangan Eloi Adam/Leo Rossi akan turun pada partai keempat melawan He Jiting/Ren Xiangyu.
Sementara partai kelima menghadirkan duet kakak beradik Toma Junior Popov/Christo Popov menghadapi pasangan unggulan China Liang Weikeng/Wang Chang.
Langkah itu menunjukkan Prancis siap mengambil risiko besar demi mengejar sejarah menjuarai Piala Thomas untuk pertama kali.
