Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 3 Mei 2026 | 22.42 WIB

Pertumbuhan Pemain Footgolf Naik 100 Persen Lebih di Event Kedua

Turnamen internasional Indonesia Footgolf Cup 2026 digelar di Palm Hills Golf Club, Sentul, Sabtu (2/5). (Istimewa)

JawaPos.com–Perkembangan olahraga Footgolf di Indonesia semakin masif. Hal itu terlihat dari turnamen footgolf internasional Indonesia Footgolf Cup 2026 yang berlangsung di Palm Hills Golf Club, Sentul, Sabtu (2/5).

Indonesia Footgolf Cup 2026 kini diadakan dengan lebih meriah dari sebelumnya, dengan total prizepool yang mencapai enam puluh juta rupiah, jumlah peserta juga meningkat seratus persen dari sebelumnya. Peserta mencapai 90 orang bukan hanya footgolfer internasional dari Malaysia, ataupun Korea Selatan.

Untuk pertama kali, ada partisipasi skala flight (kelompok bermain) footgolfer putri. Hal hal baru tersebut menjadi salah satu capaian yang tercapai dalam pembuktian komitmen Federasi Footgolf Indonesia untuk mengembangkan dan mengembangkan olahraga footgolf di Indonesia.

Ketua Umum Federasi Footgolf Indonesia Amrit Punjabi menyatakan, seiring keseruan dan juga kenaikan jumlah partisipan yang dua kali lipat dari tahun lalu, ada harapan untuk segera menyesuaikan dengan standar standar Federation of International Footgolf. Kehadiran footgolfer putri dalam turnamen ini dalam satu flight, menjadi kebanggaan.

”Federasi terus mengembangkan dan mengenalkan olahraga Footgolf ke Indonesia,” papar Amrit Punjabi.

”Jadi ini turnamen kedua kita. Sebelumnya kita diikuti 40 orang. Sekarang 90 orang. Ramai dan menarik dan seru. Berarti naik seratus persen. Jadi kami happy banget,” imbuh dia.

Dia menjelaskan, turnamen yang diadakan belum bisa disebut sebagai ofisial turnamen. Tapi menjadi penyemangat untuk terus mengembangan olahraga yang baru ini di Tanah Air.

Turnamen yang berjalan dengan 31 flight, diadakan mulai pukul 12.30 sampai 17.00 WIB, dibagi dua sesi. Acara berjalan dengan lancar dengan berbagai keseruan.

Zulhilmi, footgolfer asal Malaysia, menjadi juara pertama dalam turnamen ini. Dia menyatakan, Federasi Footgolf Indonesia sudah mampu mengadakan turnamen yang baik. Dia berharap Federasi Footgolf Indonesia dapat bergabung ke FIFG.

