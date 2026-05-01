Jakarta Tambah 2 Emas di Kejurnas Akuatik Indonesia 2026

Perenang DKI Jakarta Flairene Candrea (tengah), Adelia Chantika Aulia (kanan) dan Ni Putu Pande Lisa Primasari (kiri) melakukan lompatan dalam babak final Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 nomor 50 meter gaya punggung putri di Stadion Akuatik, GBK, Jakarta, Jumat (30/5/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
JawaPos.com - Provinsi Jakarta menambah dua medali emas di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Akuatik Indonesia 2026 yang berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (30/4), dikutip dari ANTARA.
Dilansir dari keterangan resmi PB Akuatik Indonesia, Jumat, emas pertama Jakarta diperoleh dari nomor 400m gaya bebas putri ketika Gusti Ayu Made Nadya Saraswati mencatatkan waktu tercepat 4 menit 33,20 detik.
Sedangkan emas kedua dari nomor 200 meter gaya punggung putri setelah Adelia Chantika Aulia mencatatkan waktu tercepat 2 menit 20,06 detik.
Jawa Barat juga kembali menambah pundi-pundi perolehan emas. Aflah Fadlan Prawira menjadi penyumbang emas pertama Jabar lewat nomor 400m gaya bebas putra dengan catatan waktu 4 menit 4,06 detik.
Kemudian emas Jawa Barat lainnya disumbangkan oleh Adellia di nomor 50m gaya dada putri, lalu Nadia Aisha Nurazmi yang turun di nomor 100m gaya kupu-kupu putri menyumbang emas ketiga Jabar.
Saat ini Jakarta masih memimpin klasemen sementara dengan total perolehan 29 emas, 29 perak, dan 16 perunggu. Di peringkat kedua ditempati Jawa Barat dengan 26 emas, 20 perak, dan 23 perunggu. Jawa Timur menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi delapan emas, 21 perak, dan 19 perunggu.
