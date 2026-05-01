Jakarta Tambah 2 Emas di Kejurnas Akuatik Indonesia 2026

JawaPos.com - Provinsi Jakarta menambah dua medali emas di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Akuatik Indonesia 2026 yang berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (30/4), dikutip dari ANTARA.

Dilansir dari keterangan resmi PB Akuatik Indonesia, Jumat, emas pertama Jakarta diperoleh dari nomor 400m gaya bebas putri ketika Gusti Ayu Made Nadya Saraswati mencatatkan waktu tercepat 4 menit 33,20 detik.

Sedangkan emas kedua dari nomor 200 meter gaya punggung putri setelah Adelia Chantika Aulia mencatatkan waktu tercepat 2 menit 20,06 detik.

Jawa Barat juga kembali menambah pundi-pundi perolehan emas. Aflah Fadlan Prawira menjadi penyumbang emas pertama Jabar lewat nomor 400m gaya bebas putra dengan catatan waktu 4 menit 4,06 detik.

Kemudian emas Jawa Barat lainnya disumbangkan oleh Adellia di nomor 50m gaya dada putri, lalu Nadia Aisha Nurazmi yang turun di nomor 100m gaya kupu-kupu putri menyumbang emas ketiga Jabar.