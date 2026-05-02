Tim Putri Indonesia Ingin Ulang Memori 2024, Jumpa Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026

JawaPos.com – Tim putri Indonesia memastikan langkah ke semifinal Uber Cup 2026. Putri Kusuma Wardani dkk lolos setelah menyingkirkan tuan rumah Denmark dengan skor 3-1 pada Jumat (1/5) dini hari WIB di Forum Horsens, Denmark.

Kemenangan pertama Indonesia pada laga itu diraih Putri Kusuma Wardani setelah mengalahkan Line Christophersen 21-12, 21-15.

Setelah itu, sumbangan poin berikutnya datang dari pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari yang menang atas Amalie Cecilie Kudsk/Mette Werge 21-19, 21-11.

Poin penentu diraih Ester Nurumi Tri Wardoyo setelah menundukkan Amalie Schulz dengan skor 21-13, 21-18. Sementara satu-satunya kekalahan dialami Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi yang kalah dari Line Hojmark Kjaersfeldt 15-21, 16-21.

Ester bersyukur bisa menjadi penentu kelolosan Indonesia ke semifinal. ”Bersyukur Puji Tuhan bisa bermain tanpa cedera dan bisa membawa tim ke semifinal. Dan, yang pasti, senang ya bisa bermain all-out,” ujar Ester setelah pertandingan.

Ester menilai duel melawan Amelie tidak mudah. Karena, lawan memiliki keunggulan dari sisi postur dan kecepatan bola depan. Hal itu sempat menyulitkan, terutama dalam reli cepat di depan net.

”Pada gim pertama, saya bisa bermain sangat enjoy dan mengeluarkan strategi dengan baik. Tapi, pada gim kedua, poinnya agak mepet. Saya agak merasakan lebih banyak tekanan. Tapi, dengan ketenangan, saya bisa memenangkan pertandingan,” tegasnya.

Pada babak semifinal, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan yang juga lolos ke empat besar usai mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1.

Pertemuan ini menjadi ulangan semifinal edisi 2024 di Chengdu, Tiongkok. Saat itu, Indonesia menang tipis 3-2 atas Korea Selatan dan melaju ke final, meski akhirnya harus puas sebagai runner up setelah kalah 0-3 dari China.