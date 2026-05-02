Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 2 Mei 2026 | 23.24 WIB

Tim Putri Indonesia Ingin Ulang Memori 2024, Jumpa Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026

Uber Cup 2026: Indonesia tantang Korea Selatan. (Instagram/@badminton.ina)

JawaPos.com – Tim putri Indonesia memastikan langkah ke semifinal Uber Cup 2026.  Putri Kusuma Wardani dkk lolos setelah menyingkirkan tuan rumah Denmark dengan skor 3-1 pada Jumat (1/5) dini hari WIB di Forum Horsens, Denmark.

Kemenangan pertama Indonesia pada laga itu diraih Putri Kusuma Wardani setelah mengalahkan Line Christophersen 21-12, 21-15. 

Setelah itu, sumbangan poin berikutnya datang dari pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari yang menang atas Amalie Cecilie Kudsk/Mette Werge 21-19, 21-11.

Poin penentu diraih Ester Nurumi Tri Wardoyo setelah menundukkan Amalie Schulz dengan skor 21-13, 21-18. Sementara satu-satunya kekalahan dialami Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi yang kalah dari Line Hojmark Kjaersfeldt 15-21, 16-21.

Ester bersyukur bisa menjadi penentu kelolosan Indonesia ke semifinal. ”Bersyukur Puji Tuhan bisa bermain tanpa cedera dan bisa membawa tim ke semifinal. Dan, yang pasti, senang ya bisa bermain all-out,” ujar Ester setelah pertandingan. 

Ester menilai duel melawan Amelie tidak mudah.  Karena, lawan memiliki keunggulan dari sisi postur dan kecepatan bola depan. Hal itu sempat menyulitkan, terutama dalam reli cepat di depan net.

”Pada gim pertama, saya bisa bermain sangat enjoy dan mengeluarkan strategi dengan baik. Tapi, pada gim kedua, poinnya agak mepet. Saya agak merasakan lebih banyak tekanan. Tapi, dengan ketenangan, saya bisa memenangkan pertandingan,” tegasnya.

Pada babak semifinal, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan yang juga lolos ke empat besar usai mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1.

Pertemuan ini menjadi ulangan semifinal edisi 2024 di Chengdu, Tiongkok. Saat itu, Indonesia menang tipis 3-2 atas Korea Selatan dan melaju ke final, meski akhirnya harus puas sebagai runner up setelah kalah 0-3 dari China.

Ester yang terlibat dalam kemenangan atas Korea Selatan pada semifinal Uber Cup 2024 bertekad mengulangi momen manis itu. 

Artikel Terkait
Antar Indonesia ke Semifinal Uber Cup 2026, Ester Pastikan Merah Putih Bakal Habis-habisan Lawan An Se Young cs! - Image
Sports

Antar Indonesia ke Semifinal Uber Cup 2026, Ester Pastikan Merah Putih Bakal Habis-habisan Lawan An Se Young cs!

Jumat, 1 Mei 2026 | 15.04 WIB

Rekor Kenaikan Kelahiran Terjadi di Korea Selatan, Tapi Tak Mampu Tahan Penurunan Penduduk - Image
Internasional

Rekor Kenaikan Kelahiran Terjadi di Korea Selatan, Tapi Tak Mampu Tahan Penurunan Penduduk

Kamis, 23 April 2026 | 18.08 WIB

Kakak Jisoo BLACKPINK Jadi Sorotan Usai Dikaitkan dengan Kasus Kejahatan Asusila di Korea Selatan - Image
Entertainment

Kakak Jisoo BLACKPINK Jadi Sorotan Usai Dikaitkan dengan Kasus Kejahatan Asusila di Korea Selatan

Minggu, 19 April 2026 | 23.34 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

