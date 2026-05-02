Andika Rachmansyah
Minggu, 3 Mei 2026 | 04.03 WIB

Hasil Semifinal Uber Cup 2026: Rachel/Febi Dibekuk Pasangan Korea Selatan, Indonesia Gagal ke Final

JawaPos.com - Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, menelan kekalahan dari pasangan Korea Selatan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong di partai ketiga babak semifinal Uber Cup 2026. Hasil ini sekaligus membuat perjalanan tim Merah Putih berakhir di ajang tersebut.

Rachel/Febi tidak memulai laga dengan baik di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026) malam WIB. Mereka bahkan harus tertinggal cukup telak dari Jeong/Kim dengan skor 0-7.

Namun perlahan Rachel/Febi memangkas jarak. Hanya saja, mereka masih tertinggal dari Jeong/Kim di interval gim pertama dengan skor 7-11.

Alih-alih bangkit selepas jeda, Rachel/Febi justru semakin tertekan. Jeong/Kim cukup nyaman mencuri poin demi poin hingga berhasil menutup gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Jeong/Kim kembali mengendalikan permainan. Pasangan Korea Selatan tersebut unggul telak atas Rachel/Febi di interval gim kedua dengan skor 11-5.

Namun begitu, Rachel/Febi tak patah semangat. Perlawanan gigih mereka membuahkan hasil dengan sukses menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Setelah itu, kedua pasangan terus kejar-kejaran angka hingga 18-18.

Sayangnya, upaya Rachel/Febi untuk memaksa Jeong/Kim memainkan gim penentuan harus gagal. Pasangan Indonesia itu menelan kekalahan dari Jeong/Kim di gim kedua dengan skor 18-21.

Kiprah Indonesia di ajang Uber Cup 2026 pun berakhir. Kekalahan tersebut praktis membuat skuad Merah Putih gagal melaju ke partai final. Putri KW dan kawan-kawan kalah dari Korea Selatan dengan skor akhir 1-3

Hasil Lengkap Indonesia vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026: 

WS1: Putri Kusuma Wardani vs An Se Young 19-21, 5-21

WD1: Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi vs Baek Ha Na/Lee So Hee 16-21, 21-19, 15-21

