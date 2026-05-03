Hancurkan Tiongkok, Korea Selatan Juara Uber Cup 2026

JawaPos.com - Tim putri Korea Selatan sukses merebut gelar juara Uber Cup 2026. Kepastian itu didapat setelah An Se Young dan kawan-kawan bungkam Tiongkok 3-1 pada partai final dalam laga yang berlangsung di Forum Horsens, Denmark, Minggu (3/5/2026).

An Se Young yang turun di partai pertama membuka laju Korea Selatan dengan manis. Ratu bulutangkis dunia itu sukses membuka keunggulan Korea Selatan atas China.

An Se Young tampil sangat dominan melawan Wang Zhi Yi. Pemain nomor satu dunia itu bungkam wakil Tiongkok dalam dua gim langsung dengan skor 21-10, dan 21-13.

Sayangnya momentum positif Korea Selatan harus terhenti di partai kedua, yang dimainkan sektor ganda. Duet Jeong Na Eun/Lee So Hee menelan kekalahan dari Liu Sheng Shu/Tan Ning dalam dua gim langsung dengan skor 15-21, dan 12-21. Hasil ini membuat kedua tim bermain imbang 1-1.

Kemudian partai ketiga dimainkan lewat tunggal putri. Kim Ga Eun dipercaya tampil menghadapi pemain ranking empat dunia asal Tiongkok, Chen Yu Fei.

Secara mengejutkan, Kim Ga Eun berhasil bungkam Chen Yu Fei dalam dua gim langsung dengan skor 21-19, dan 21-15. Kemenangan yang diraih pemain ranking 17 dunia itu sekaligus membawa Korea Selatan berbalik unggul 2-1 atas Tiongkok.

Situasi tersebut membuat Tiongkok wajib bangkit di partai keempat. Namun sayangnya, duet Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian gagal mencuri poin. Pasangan ranking empat dunia itu takluk dari Baek Ha Na/Kim Hye Jeong lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-16, 10-21, 13-21.

Dengan begitu, Korea Selatan berhasil keluar sebagai juara dengan skor kemenangan 3-1 atas Tiongkok. Kesuksesan ini sekaligus menjadi gelar juara ketiga yang berhasil diraih Korea Selatan selama keikutsertaan di Uber Cup.

Sementara, kekalahan ini membuat Tiongkok gagal mempertahankan gelar juaranya. Namun demikian, Tiongkok masih menjadi ratu dalam ajang tersebut dengan mengoleksi total gelar juara sebanyak 16.