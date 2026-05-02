Hasil Semifinal Uber Cup 2026: Thalita Ramadhani Perkecil Ketertinggalan Indonesia, Korea Selatan Masih Unggul 2-1

JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan, membawa skuad Merah Putih memperkecil ketertinggalan dari Korea Selatan di babak semifinal Uber Cup 2026. Pasalnya, Thalita merebut kemenangan atas Sim Yu Jin pada partai ketiga.

Thalita tampil memukau menghadapi Sim Yu Jin di Forum Hosens, Denmark, Sabtu (2/5) malam WIB. Pemain berusia 18 tahun itu berhasil mengejutkan pemain ranking 19 dunia tersebut dalam dua gim langsung dengan skor kembar 21-19, 21-19.

Thalita mengakui pertandingan melawan Sim Yu Jin tidak mudah. Namun ia mencoba untuk tampil lepas, hingga akhirnya berhasil menyumbang kemenangan krusial untuk Indonesia.

“Meskipun tadi tim sudah ketinggalan 2-0 tapi saya mau coba main dulu saja. Coba mau mengeluarkan yang saya punya. Pelatih juga bilang untuk lepas saja, nothing to lose. Alhamdulillah bisa menang,” ujar Thalita dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (2/5/2026).

Kemenangan tersebut sangat krusial, mengingat Indonesia sedang dalam kondisi tertinggal 0-2 dari Korea Selatan. Thalita pun tak menampik bahwa ada rasa gugup dalam pertandingan tersebut. Tapi untungnya, ia berhasil membungkam Sim Yu Jin hanya dalam dua gim langsung.

“Pasti ada gugup tapi saya coba atur nafas, teriak menyemangati diri sendiri. Memotivasi kalau saya bisa,” ungkapnya.

“Saya terus bermain menyerang dan menekan dari awal walaupun di akhir-akhir gim kedua dia mengubah dengan memaksa rally-rally. Tapi saya pikir tanggung jadi saya memaksa untuk menyerang karena kalau sampai rubber game pasti dia juga naik lagi percaya dirinya,” tambah Thalita.

Hasil kemenangan ini membuat Indonesia memangkas jarak ketertinggalan menjadi 1-2 dari Korea Selatan. Kemenangan yang diraih Thalita ini sekaligus menghidupkan kembali asa skuad Merah Putih untuk melaju ke partai final.